Политолог раскрыл два главных табу Силуанова: "Вот этого не надо..."

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии для канала Царьград объяснил, в чём состоят главные противоречия между интересами российских финансистов и интересами экономики страны.

Эксперт заметил, что представители финансово-экономического блока, в том числе, например, руководитель Минфина Антон Силуанов, в действительности просто паразитируют на экономике РФ.

На каждой девальвации рубля, на каждом падении цен на нефть они играют против национальной валюты и зарабатывают колоссальные суммы. Силуанов при этом постоянно подчёркивает, как он якобы ориентируется на бизнес, как его любит бизнес. Но какой бизнес? Финансовая политика просто разрушает внутренний рынок многие годы, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Он также назвал два главных табу для финансовых элит. Речь о нежелании любых позитивных перемен в России и намеренном отказе от больших финансовых вливаний в саму страну.