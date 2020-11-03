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Политолог раскрыл два главных табу Силуанова: "Вот этого не надо..."

03 ноября 2020, 22:35  •  29 • Политика
Политолог Василий Колташов раскрыл два главных табу Антона Силуанова и других представителей российского финансово-экономического блока. Речь об их нежелании любых позитивных перемен в России и намеренном отказе от больших финансовых вливаний в саму страну: "Вот этого не надо…".
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии для канала Царьград объяснил, в чём состоят главные противоречия между интересами российских финансистов и интересами экономики страны.
Эксперт заметил, что представители финансово-экономического блока, в том числе, например, руководитель Минфина Антон Силуанов, в действительности просто паразитируют на экономике РФ.
На каждой девальвации рубля, на каждом падении цен на нефть они играют против национальной валюты и зарабатывают колоссальные суммы. Силуанов при этом постоянно подчёркивает, как он якобы ориентируется на бизнес, как его любит бизнес. Но какой бизнес? Финансовая политика просто разрушает внутренний рынок многие годы, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Он также назвал два главных табу для финансовых элит. Речь о нежелании любых позитивных перемен в России и намеренном отказе от больших финансовых вливаний в саму страну.
У таких, как Силуанов, отношение к России двоякое. Во-первых, им нужно, чтобы здесь ни в коем случае не развивались процессы, которые приведут к изменению ситуации. В таком случае страна перестанет быть тем местом, откуда можно будет, как и раньше, просто брать деньги. Потребуются вложения в развитие, появится конкуренция. Вот этого не надо. Что ещё не нужно? Не нужно, чтобы были большие внутренние расходы. Зачем строить в России скоростные железные дороги, к примеру? Не надо. Да, возникнут новые заводы, восстановится машиностроение, появятся миллионы рабочих мест. Но не надо. Лучше науку обездвижить, образование разрушить. Если начнём смотреть по всем направлениям, мы увидим блоки, которые там ставят. И всё это красиво аргументируется - мол, таковы современные тенденции, - подытожил Колташов.

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