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Политолог раскрыл два главных табу Силуанова: "Вот этого не надо..."
03 ноября 2020, 22:35 • 29 • Политика
Политолог Василий Колташов раскрыл два главных табу Антона Силуанова и других представителей российского финансово-экономического блока. Речь об их нежелании любых позитивных перемен в России и намеренном отказе от больших финансовых вливаний в саму страну: "Вот этого не надо…".
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии для канала Царьград объяснил, в чём состоят главные противоречия между интересами российских финансистов и интересами экономики страны.
Эксперт заметил, что представители финансово-экономического блока, в том числе, например, руководитель Минфина Антон Силуанов, в действительности просто паразитируют на экономике РФ.
Он также назвал два главных табу для финансовых элит. Речь о нежелании любых позитивных перемен в России и намеренном отказе от больших финансовых вливаний в саму страну.
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