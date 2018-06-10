Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин заявил, что Россия продолжит выполнять свои обязательства в рамках СВПД по...
«Теперь без моральных поучений»: как скандал вокруг «сливов» характеризует свобо...
«Лозунги вчерашнего дня»: почему лидеры G7 призывают Россию отказаться от «деста...
«В мире забыли, что здесь гибнут люди»: замглавы миссии ОБСЕ на Украине о наруше...
Главная / Украина

Политолог раскритиковал заявление Порошенко о поддержке лидерами G7 Украины

10 июня 2018, 18:54  •  188 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, который поблагодарил страны, участвовавшие в саммите G7, за «мощный сигнал поддержки» Украины и «чёткий консолидированный месседж» России. По словам эксперта, Порошенко пытается «выдать желаемое за действительное».
 
© Michael Kappeler globallookpress.com
 

«Я не вижу никаких оснований, чтобы воспринимать происходившее на G7 как сигнал в поддержку Украины. Довольно странно интерпретировать так заявление того же Трампа о том, что он хотел бы возвращения России в G8, или слова Макрона о том же, пусть и с оговорками. Если эти лидеры при конфронтации с нашей страной признают её самостоятельной силой и желают нашего возвращения в клуб G8, это говорит только о том, что в России видят достаточно мощного геополитического игрока, который достоин уважения и определённых договорённостей. Об Украине здесь как-то вообще никто не вспоминал», — отметил он.

Безпалько также добавил, что прошедший саммит G7 запомнится «скандальностью» и отсутствием консолидации среди его участников.

«Напомню, американцы отказались подписывать окончательное коммюнике по указанию Трампа. То есть здесь ни единой позиции, ни уж тем более единогласия в поддержку Украины нигде заявлено не было. Единственное, что по-прежнему остаётся фактом, может быть обнадёживающим Порошенко, — Россия не входит в состав клуба G7», — заключил политолог.

Ранее Порошенко заявил, что саммит G7 в Канаде подтверждает нахождение Украины «среди ключевых приоритетов свободного мира».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

188
Источник
Похожие новости
09 июня 2018, 20:09
Эксперт оценил перспективы обмена заключёнными между Россией и Украиной
10 июня 2018, 08:54
Обмен заключенными между Украиной и Россией станет предметом политических спекуляций
10 июня 2018, 15:39
На Украине на рынке нашли взрывное устройство

10 июня 2018, 09:09
«В мире забыли, что здесь гибнут люди»: замглавы миссии ОБСЕ на Украине о нарушениях режима прекращения огня в Донбассе
09 июня 2018, 23:24
В Совфеде оценили слова Порошенко о скором поднятии флага Украины над Севастополем
10 июня 2018, 12:24
Лидеры ШОС заявили о необходимости выполнения минских договорённостей
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 июня 2018, 04:24
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
09 июня 2018, 07:09
«Пусть миротворцы ООН стоят между нашими окопами»: Захарченко — о войне, украинских олигархах и торговле с Европой
04 июня 2018, 13:39
Путин отказался от советов Глазьева?
07 июня 2018, 06:40
Обложили! Американские военные стратеги свяжут России руки
05 июня 2018, 22:09
«Оставляем за собой право открыть огонь»
05 июня 2018, 20:24
«Порошенко лично дал приказ уничтожить «Боинг», - заявил экс-депутат Верховной Рады Украины
05 июня 2018, 05:54
Американские поставки «Супер Тукано»: шаг к гражданской войне?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.