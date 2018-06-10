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Политолог раскритиковал заявление Порошенко о поддержке лидерами G7 Украины
10 июня 2018, 18:54 • 188 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, который поблагодарил страны, участвовавшие в саммите G7, за «мощный сигнал поддержки» Украины и «чёткий консолидированный месседж» России. По словам эксперта, Порошенко пытается «выдать желаемое за действительное».
© Michael Kappeler globallookpress.com
«Я не вижу никаких оснований, чтобы воспринимать происходившее на G7 как сигнал в поддержку Украины. Довольно странно интерпретировать так заявление того же Трампа о том, что он хотел бы возвращения России в G8, или слова Макрона о том же, пусть и с оговорками. Если эти лидеры при конфронтации с нашей страной признают её самостоятельной силой и желают нашего возвращения в клуб G8, это говорит только о том, что в России видят достаточно мощного геополитического игрока, который достоин уважения и определённых договорённостей. Об Украине здесь как-то вообще никто не вспоминал», — отметил он.
Безпалько также добавил, что прошедший саммит G7 запомнится «скандальностью» и отсутствием консолидации среди его участников.
«Напомню, американцы отказались подписывать окончательное коммюнике по указанию Трампа. То есть здесь ни единой позиции, ни уж тем более единогласия в поддержку Украины нигде заявлено не было. Единственное, что по-прежнему остаётся фактом, может быть обнадёживающим Порошенко, — Россия не входит в состав клуба G7», — заключил политолог.
Ранее Порошенко заявил, что саммит G7 в Канаде подтверждает нахождение Украины «среди ключевых приоритетов свободного мира».
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