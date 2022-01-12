Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенны...
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовик...
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два фак...
Главная / Политика

Политолог раскритиковал новую "модную фишку" депутатов: "Показательная демократия"

12 января 2022, 20:40  •  117 • Политика
Политолог Фёдор Бирюков раскритиковал новую "модную фишку" депутатов. Он оценил опрос для граждан от парламентария Олега Морозова на его странице в соцсети: "Показательная демократия".
Председатель комитета Госдумы по контролю, депутат от фракции "Единая Россия" Олег Морозов объявил в своём аккаунте Facebook конкурс под названием "100 запретов, которые стоит отменить или изменить", передал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
Пользователи отреагировали довольно активно, пост собрал более 200 откликов за неполные сутки. Чаще других звучали предложения вернуть прежний пенсионный возраст и отменить QR-коды.
Эксперты считают, что "единороссов" интересуют прежде всего бытовые, а не политические запреты, раздражающие их избирателей. Обосновывая свою инициативу, Олег Морозов напомнил, что общество очень позитивно оценило одобренный в конце прошлого года депутатский законопроект об отмене обязательного техосмотра авто.
Ряд комментаторов предложили отменить запрет на продажу алкоголя в санаториях и вернуть его рекламу на телевидение. Бурную дискуссию вызвал призыв упразднить мораторий на курение в кафе и ресторанах и сделать отдельные заведения для курящих и некурящих. Политические запреты упоминались реже.
Опрос депутата в прямом эфире прокомментировал политолог Фёдор Бирюков. По его мнению, эта новая "модная фишка" сочетает в себе элементы как мониторинга мнений, так и манипуляций гражданами:
В принципе, это неплохо - так оперативно выяснить точку зрения людей. Но самое интересное, что это выясняет то самое парламентское большинство, которое эти запреты и некачественные законы принимает. Поэтому такие опросы - это элементы показательной демократии: "Назовите то, что не нравится".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



117
Источник
Похожие новости
12 января 2022, 01:25
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве Казахстана и его цитаты
12 января 2022, 11:20
Украинские радикалы потребовали вернуть беспорядки в Казахстан. Иначе - раздел России
12 января 2022, 09:00
Война с Россией? Сенатор очертил "красные линии", которые в США не хотят переступать
12 января 2022, 03:45
Наступают на старые грабли: Кедми объяснил, почему не будет прорыва на переговорах с НАТО и ОБСЕ
12 января 2022, 07:15
Русский дипломат поставил ультиматум США: "Нам некуда отступать"
12 января 2022, 16:35
Токаев привёл к власти русофоба? "Многоходовку" просчитал политолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 января 2022, 01:25
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве Казах...
12 января 2022, 08:25
Россия организовала Украине хлебный голодомор
12 января 2022, 11:20
Украинские радикалы потребовали вернуть беспорядки в Казахстан. Иначе - раздел России
12 января 2022, 09:00
Война с Россией? Сенатор очертил "красные линии", которые в США не хотят пе...
12 января 2022, 03:45
Наступают на старые грабли: Кедми объяснил, почему не будет прорыва на переговорах с ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным"
06 января 2022, 20:00
Вакханалия в Алма-Ате продолжается. Казахстану посоветовали готовиться к худшему
09 января 2022, 09:15
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
08 января 2022, 14:00
Бунт Зеленского против Байдена. Президент Украины решился?
06 января 2022, 12:25
"Мирные" погромщики отрезали голову силовику: Кровавые итоги бунта в Алма-Ате
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
08 января 2022, 22:10
Плохой знак: На Майдане подняли флаг Казахстана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.