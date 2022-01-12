Политолог раскритиковал новую "модную фишку" депутатов: "Показательная демократия"

Политолог Фёдор Бирюков раскритиковал новую "модную фишку" депутатов. Он оценил опрос для граждан от парламентария Олега Морозова на его странице в соцсети: "Показательная демократия".

Председатель комитета Госдумы по контролю, депутат от фракции "Единая Россия" Олег Морозов объявил в своём аккаунте Facebook конкурс под названием "100 запретов, которые стоит отменить или изменить", передал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Пользователи отреагировали довольно активно, пост собрал более 200 откликов за неполные сутки. Чаще других звучали предложения вернуть прежний пенсионный возраст и отменить QR-коды.

Эксперты считают, что "единороссов" интересуют прежде всего бытовые, а не политические запреты, раздражающие их избирателей. Обосновывая свою инициативу, Олег Морозов напомнил, что общество очень позитивно оценило одобренный в конце прошлого года депутатский законопроект об отмене обязательного техосмотра авто.

Ряд комментаторов предложили отменить запрет на продажу алкоголя в санаториях и вернуть его рекламу на телевидение. Бурную дискуссию вызвал призыв упразднить мораторий на курение в кафе и ресторанах и сделать отдельные заведения для курящих и некурящих. Политические запреты упоминались реже.

Опрос депутата в прямом эфире прокомментировал политолог Фёдор Бирюков. По его мнению, эта новая "модная фишка" сочетает в себе элементы как мониторинга мнений, так и манипуляций гражданами: