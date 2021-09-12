Политолог: "Военную машину СЩА оседлали совершенно неадекватные люди"

Как заявил политолог Владимир Можегов, "военную машину СЩА оседлали совершенно неадекватные люди", что привело к фиаско в Афганистане.

Борьба с терроризмом никогда не была основной целью политики США. Об этом в интервью РИА ФАН заявил политолог Владимир Можегов, комментируя годовщину теракта 11 сентября.

В начале 2000-х годов американские неоконсерваторы стремились перестроить весь Ближний Восток, уничтожив "тоталитарные режимы" в Ираке, Иране, Сирии и Египте. Однако в итоге они потерпели полный провал в Ираке, а в итоге на свет появилось "Исламское государство"*.

Нынешние проблемы Штатом являются бумерангом той безответственной политики, которую американские власти придерживались все последние десятилетия. Они неумело рассчитали силы, ибо военной машиной страны командовали неадекватные люди, которые не имели представлений об устройстве стран-оппонентов.

"Почему терроризм расползается по миру? Потому, что это во многом выгодно. Это такая страшилка, благодаря которой можно вести маленькие победоносные войны по всему миру", - указал Можегов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай и другие страны дать отпор террористическим группировкам, которые базируются в Афганистане. Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью телеканалу "360" предположил, что в альянсе началась переоценка ценностей.

Возможно, что в организации готовы в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по целому ряду вопросов. Россия давно предлагала взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, но альянс в "колониально-имперском духе" игнорировал инициативу.

*"Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.