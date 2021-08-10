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Политолог "перевёл" жалобы главы Госдепа США: Россию объявили главным врагом
10 августа 2021, 23:00 • 91 • Политика
Госсекретарь Блинкен обвинил Россию и Китай в дискредитации США. Политолог назвал это доказательством того, что Вашингтон назначил Москву врагом номер один. "Надо пенять не на Россию и Китай, а посмотреть в зеркало", - добавил он.
США теряют позиции на международной арене, потому что другие страны верят доводам России и Китая об упадке Америки, посетовал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Жалобы главы Госдепа США прокомментировал политолог и президент Регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо.
По его словам, заявление Блинкена лишний раз подтверждает, что США объявили Россию и Китай своими внешнеполитическими врагами. При этом в силу различных экономических причин Россия более выгодна для США в качестве основного врага, чем Китай.
- пояснил политолог.
Он добавил, что помимо этого ненависть к России подпитывается байками времён Холодной войны, которые ходят среди политической элиты США.
Также эксперт отметил, что России нет нужды распространять информацию о деградации США. Американская элита прекрасно справляется с этим и без посторонней помощи. Она собственными руками взрастила внутри США ряд кризисных ситуаций, указывает политолог.
- пояснил Иван Мезюхо.
При этом политическая элита не предлагает никаких решений и выходов из сложившейся ситуации. Вместо этого власти загоняют страну в рамки новой "нормальности", которая не встречает отклика среди большинства граждан США.
- подчеркнул политолог в беседе с Nation News.
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