Политолог "перевёл" жалобы главы Госдепа США: Россию объявили главным врагом

Госсекретарь Блинкен обвинил Россию и Китай в дискредитации США. Политолог назвал это доказательством того, что Вашингтон назначил Москву врагом номер один. "Надо пенять не на Россию и Китай, а посмотреть в зеркало", - добавил он.

США теряют позиции на международной арене, потому что другие страны верят доводам России и Китая об упадке Америки, посетовал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Жалобы главы Госдепа США прокомментировал политолог и президент Регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо.

По его словам, заявление Блинкена лишний раз подтверждает, что США объявили Россию и Китай своими внешнеполитическими врагами. При этом в силу различных экономических причин Россия более выгодна для США в качестве основного врага, чем Китай.

Если говорить о России, она даже более удобный враг для США, исходя из того, что с Пекином у Вашингтона более всесторонние и тесные экономические отношения,

- пояснил политолог.

Он добавил, что помимо этого ненависть к России подпитывается байками времён Холодной войны, которые ходят среди политической элиты США.

Также эксперт отметил, что России нет нужды распространять информацию о деградации США. Американская элита прекрасно справляется с этим и без посторонней помощи. Она собственными руками взрастила внутри США ряд кризисных ситуаций, указывает политолог.

В последние годы внутри США мы видим затянувшийся внутриполитический кризис, который выражается в социально-этнических и социокультурных конфликтах,

- пояснил Иван Мезюхо.

При этом политическая элита не предлагает никаких решений и выходов из сложившейся ситуации. Вместо этого власти загоняют страну в рамки новой "нормальности", которая не встречает отклика среди большинства граждан США.

Поэтому надо пенять не на Россию и Китай, а посмотреть в зеркало,

- подчеркнул политолог в беседе с Nation News.