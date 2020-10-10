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Политолог: "Отравитель" Навального может прятаться в его окружении

10 октября 2020, 13:40  •  50 • Политика
Как считает политолог Александр Сосновский, "отравитель" Алексея Навального может прятаться в окружении блогера, что является проблемой для него.
"Отравитель" Алексея Навального может находиться в окружении блогера. Об этом пишет РИА ФАН.
Как рассказал политолог Александр Сосновский, можно описать две версии инцидента, которые могут ударить по блогеру. Первая заключается в том, что отравителем является человек из окружения Навального. Например, фигурировавшая в новостях соратница Мария Певчих, которая на протяжении всей поездки находилась рядом с блогером.
Вторая - отравление инсценировано, чтобы укрепить статус Навального на международной арене.
"Почему они все настаивают на «Новичке»? Потому что для них это единственный вариант обвинить российскую власть в попытке устранения Навального", - отметил политолог на YouTube-канале "Соловьёв Live".
Что касается второй версии, то Навальный уже получил статус гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Встреча с немецким лидером должна показать, что блогер может "на равных" вести диалог с Западом.
"Эта версия не такая рельефная, но это не так реалистично, потому что последующая деятельность вокруг Навального - она не свидетельствует о серьёзном интересе со стороны внешних структур", - добавил Сосновский.
Как ранее заявил телеканалу "360" депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, в нынешнем состоянии Алексей Навальный приносит Западу намного больше пользы, чем когда он занимался оппозиционной деятельностью в России.
"Это больше похоже, что кто-то избавляется от отработанного материала", - отреагировал Гердт.
По мнению немецкого парламентария, Берлину необходимо взглянуть на ситуацию под другим углом и организовать прозрачное расследование.

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