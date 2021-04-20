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Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"

20 апреля 2021, 01:00  •  26 • Политика
Как заявил политолог Геворг Мирзаян, "отношений между Россией и Чехией больше нет" после русофобского скандала, за которым стоят Вашингтон и Прага.
Решившись на русофобский демарш, Чехия навредила сама себе. Об этом сайту 360tv.ru заявил политолог Геворг Мирзаян.
На прошлой неделе Прага выслала 18 дипломатов. Она утверждает, что "отравители" шпиона Сергея Скрипаля причастны к организации взрывов на территории Чехии. Речь идёт об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых объявили в розыск.
Кроме того, корпорацию "Росатом" исключили из борьбы за контракт на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", за который также борется американская Westinghouse.
В ответ МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов. Это ставит под вопрос дальнейшее функционирование дипмиссии Чехии.
Как пояснил Мирзаян, Москва пока не ответила по-настоящему, ибо терпеть столь хамское поведение попросту нельзя. Не исключено, что удар будет нанесён по курортам Чехии, а отечественному бизнесу предложат избавиться от активов в недружественной стране.
Это станет серьёзным ударом по чешской экономике. Кроме того, придётся закрыть консульство Чехии в Петербурге, а в посольстве в Москве останутся всего пять человек.
"Можно сказать, что отношений между Россией и Чехией больше нет... Визу теперь будет крайне сложно получить.... Все прочие отношения тоже будут затруднены", - поведал Мирзаян.
Чехия на официальном уровне обозначила Россию в качестве врага, поэтому Москва отныне будет считать врагом и Прагу.
Как заявил РИА ФАН депутат Государственной думы Сергей Железняк, ключевым фактором в скандале является контракт на достройку АЭС "Дукованы". Росатом являлся очевидным лидером среди участников тендера.
"Итоги тендера расставят все точки над "i", и тогда мы увидим, на что на самом деле были направлены усилия по выдавливанию России с чешского энергетического рынка", - поведал он.

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