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Политолог: "Львица" Меркель борется за будущее "Северного потока - 2"
15 августа 2021, 07:30 • 95 • Политика
Как заявил политолог Александр Рар, канцлер ФРГ Ангела Меркель "как львица" борется за будущее газопровода "Северный поток - 2", но при этом пытается сохранить нейтралитет.
Канцлер Германии Ангела Меркель пытается найти баланс между Россией и Украиной. Об этом РИА ФАН заявил немецкий политолог Александр Рар.
В конце августа Меркель планирует посетить Москву и Киев. Основной темой должен стать транзит газа через Украину после запуска трубопровода "Северный поток - 2".
Как отметил Рар, действующий канцлер старается оставаться нейтральной и не желает вставать на чью-то сторону. Меркель "как львица" борется за "Северный поток", но она также настаивает на соблюдении Минских соглашений всеми участниками.
"И приехать в Киев, но не принять участие в "Крымской платформе", типично для Меркель", - добавил эксперт.
Публично канцлер ФРГ Ангела Меркель не станет критиковать президента Украины Владимира Зеленского. А вот за закрытыми дверями всё может измениться, добавил политолог.
Как ранее заявил в интервью телеканалу "360" политолог Василий Стоякни, главным вопросом остаётся будущее газового транзита через территорию Украины. Основная борьба ведётся вокруг условий.
Даже после запуска "Северного потока - 2" сохранится дефицит транзитных мощностей, который необходимо компенсировать. Но "Газпром" отказался от заключения долгосрочных соглашений.
"Москва поднимает ставки со своей стороны. Подъём этих ставок учитывается в Берлине, возможно, и в Киеве", - пояснил эксперт.
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