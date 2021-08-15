Политолог: "Львица" Меркель борется за будущее "Северного потока - 2"

Как заявил политолог Александр Рар, канцлер ФРГ Ангела Меркель "как львица" борется за будущее газопровода "Северный поток - 2", но при этом пытается сохранить нейтралитет.

Канцлер Германии Ангела Меркель пытается найти баланс между Россией и Украиной. Об этом РИА ФАН заявил немецкий политолог Александр Рар.

В конце августа Меркель планирует посетить Москву и Киев. Основной темой должен стать транзит газа через Украину после запуска трубопровода "Северный поток - 2".

Как отметил Рар, действующий канцлер старается оставаться нейтральной и не желает вставать на чью-то сторону. Меркель "как львица" борется за "Северный поток", но она также настаивает на соблюдении Минских соглашений всеми участниками.

"И приехать в Киев, но не принять участие в "Крымской платформе", типично для Меркель", - добавил эксперт.

Публично канцлер ФРГ Ангела Меркель не станет критиковать президента Украины Владимира Зеленского. А вот за закрытыми дверями всё может измениться, добавил политолог.

Как ранее заявил в интервью телеканалу "360" политолог Василий Стоякни, главным вопросом остаётся будущее газового транзита через территорию Украины. Основная борьба ведётся вокруг условий.

Даже после запуска "Северного потока - 2" сохранится дефицит транзитных мощностей, который необходимо компенсировать. Но "Газпром" отказался от заключения долгосрочных соглашений.

"Москва поднимает ставки со своей стороны. Подъём этих ставок учитывается в Берлине, возможно, и в Киеве", - пояснил эксперт.