Политолог: "Крикливое меньшинство" в Германии мешает "Северному потоку - 2"

Политолог Александр Рар заявил, что немцы выступают за газовый альянс с Россией, однако проекту "Северный поток - 2" мешает "крикливое меньшинство".

Разумные немецкие политики и бизнесмены понимают, что не стоит ссориться с производителями ресурсов, которые необходимы европейцам. Об этом РИА ФАН заявил политолог Александр Рар.

По словам эксперта, население Германии выступает за газовый альянс с Россией. Однако во властных структурах Европы существует "крикливое меньшинство", которое настроено против Москвы и проекта "Северный поток - 2".

"В Германии - это партия "зелёных", которые, действительно, выступают, если слушать их риторику, против любого сотрудничества с Россией в области энергетики", - объяснил Рар.

Противники "Северного потока - 2" не смогут повлиять на запуск газопровода, который будет сертифицирован. Однако они попытаются максимально затормозить процесс.

Как считает экономист Андрей Колганов, новости о скором завершении строительства газопровода "Северный поток - 2" смогли снизить цены на ресурсы в Европе только временно.

Объёмы поставок газа будут меняться под влиянием роста спроса на него. На последний показатель влияют сезонные факторы и колебания экономической активности.

"Газ покупают не потому, что появился новый газопровод, а потому, что он нужен", - заявил экономист в интервью телеканалу "360".