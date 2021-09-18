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Политолог: "Крикливое меньшинство" в Германии мешает "Северному потоку - 2"

18 сентября 2021, 10:15  •  105 • Политика
Политолог Александр Рар заявил, что немцы выступают за газовый альянс с Россией, однако проекту "Северный поток - 2" мешает "крикливое меньшинство".
Разумные немецкие политики и бизнесмены понимают, что не стоит ссориться с производителями ресурсов, которые необходимы европейцам. Об этом РИА ФАН заявил политолог Александр Рар.
По словам эксперта, население Германии выступает за газовый альянс с Россией. Однако во властных структурах Европы существует "крикливое меньшинство", которое настроено против Москвы и проекта "Северный поток - 2".
"В Германии - это партия "зелёных", которые, действительно, выступают, если слушать их риторику, против любого сотрудничества с Россией в области энергетики", - объяснил Рар.
Противники "Северного потока - 2" не смогут повлиять на запуск газопровода, который будет сертифицирован. Однако они попытаются максимально затормозить процесс.
Как считает экономист Андрей Колганов, новости о скором завершении строительства газопровода "Северный поток - 2" смогли снизить цены на ресурсы в Европе только временно.
Объёмы поставок газа будут меняться под влиянием роста спроса на него. На последний показатель влияют сезонные факторы и колебания экономической активности.
"Газ покупают не потому, что появился новый газопровод, а потому, что он нужен", - заявил экономист в интервью телеканалу "360".

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