Президент России Владимир Путин заставил главу США Джо Байдена "маневрировать". Политолог Дмитрий Саймс указал, что Москва отказалась терпеть невежество американцев.

Россия приняла несколько лет назад решение о том, что она больше не будет терпеть невежество со стороны западных партнёров на политической арене. Об этом пишет РИА ФАН.

Как пояснил американский политолог Дмитрий Саймс, Москва сознательно продемонстрировала оппонентам не только свои внушительные военные возможности, но и готовность воспользоваться этим потенциалом в случае необходимости.

Подобный грозный шаг вынудил Вашингтон проявить гибкость во внешней политике.

"Я считаю, что этот шаг больше всего и повлиял на нынешнюю непривычную для американцев гибкость Вашингтона", - поведал он.

Наглядным примером стала онлайн-встреча президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом. Последний заодно умудрился обыграть своих оппонентов.

"Ястребы" среди американских демократов и республиканцев подготовили новый пакет антирусских санкций, но Белому дому удалось ликвидировать угрозу диверсии. При этом Байдену пришлось лавировать, дабы проявить показную жёсткость, но не разозлить Путина.

Ранее состоялись онлайн-переговоры с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Последний заявил о готовности введения санкций против Москвы, если дело дойдёт до вооружённого столкновения с Украиной.

Как отметил политолог Сергей Марков, Москва требует от Вашингтона не поддерживать Украину в её саботаже Минских соглашений, а также демонтировать военные базы на территории Украины. Иначе Россия может признать независимость ДНР и ЛНР по формуле Абхазии и Южной Осетии.

Впрочем, есть и позитивные изменения. Байден и Путин договорились о восстановлении дипломатических отношений. Это оставляет надежду, что стороны смогут найти точки взаимодействия, передаёт телеканал "360".