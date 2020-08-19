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Политолог: Путин может предложить Лукашенко выход из кризиса

19 августа 2020, 17:40  •  24 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кремлю было бы выгодно, если бы Батька как можно быстрее покинул президентское кресло
Россия является единственной страной, которая способна оказать влияние на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Москве необходимо это сделать и заставить Батьку снять с себя полномочия главы государства. К такому выводу пришел политолог и эксперт Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.
Он назвал существующую систему власти в Республике анахронизмом на фоне развития общества. По его словам, толчком для нынешних протестов стала реакция Лукашенко на распространение эпидемии коронавируса, а точнее – ее отрицание, и якобы фальсификация итогов президентских выборов.
Дестабилизация в Белоруссии может пойти по венесуэльскому сценарию, когда Александр Григорьевич потеряет рычаги управления. Москва же вынуждена будет принимать сложное решение, чтобы не потерять свои позиции в Республике, но и не слишком вмешиваться во внутренние дела соседей.
"Российское руководство имеет все возможности сделать Лукашенко предложение, от которого тот не сможет отказаться", – цитирует "Московский комсомолец" Игнатова.
Кремль может стать гарантом мирной передачи власти и проведения новых выборов, что позволит Москве сохранить свои позиции в Республике. По мнению политолога, тогда Россия перестанет быть наблюдателем, а превратится в активного игрока. Это позволит президенту РФ Владимиру Путину "выиграть симпатии белорусского общества, создав сильный задел для того, чтобы надолго укрепить пророссийские настроения в Белоруссии".
Эксперт подчеркнул, что после этого Москва сможет оказывать влияние на персональный состав руководства Республики. России выгодно, чтобы Лукашенко как можно быстрее покинул свой пост, поскольку затяжной политический кризис лишь усиливает радикальные настроения местной оппозиции, резюмировал Игнатов.
Накануне популярный участник интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" – аналитик и обозреватель Анатолий Вассерман – дал свой прогноз по срокам идущих в Белоруссии протестов. Знаток полагает, что они закончатся через пару месяцев, так как. деньги оппозиция уже освоила.

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