Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Конец российского посольства
Главная / Политика

Политолог: Путин и Макрон делают из Украины разменную монету

29 июня 2020, 20:00  •  115 • Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото:kremlin.ru/
Для Парижа с самого начала Майдана Незалежная не представляла интерес
Украина для Франции не играет никакой значимой роли, поэтому власти Пятой Республики готовы произвести обмен с Россией "украинского вопроса" на поддержку своего влияния в Ливии и в ряде других регионов. Об этом заявил в эфире ютюб-канала "Капитал" украинский политолог Дмитрий Джангиров.
По его словам, Париж начал подыгрывать президенту РФ Владимиру Путину по тематике Незалежной, а значит, Москва подыграет Франции в Ливии, Сирии и иных регионах. В качестве примера, эксперт сослался на последнее заявление Сената, в котором речь идет о том, что Пятая Республика призывает все стороны к полному выполнению Минских соглашений, в том числе, акцентированно это было адресовано Киеву.
"Судя по всему, для Франции Украина вообще особого значения не имеет. Для Франции сейчас Украина – это разменная монета, на интересы в Ливии и Сирии", – цитирует "ПолитНавигатор" Джангирова.
Он отметил, что в вопросе Незалежной даже Германия "вымученно" занимает проукраинскую позицию. При этом в недавнем интервью The Guardian канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что несмотря на все проблемы с РФ, нужно продолжать вести диалог с Москвой.

Политолог считает, что Киев выставляет российской стороне заведомо неприемлемые требования и не понимает реального положения вещей. По его словам, сейчас к власти на Украине пришли "люди, которые не ведают что говорят". Джангиров отметил, что действующий президент страны Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак настаивают на разрешения конфликта в Донбассе "на украинских условиях".
"Но как возможно добиться решения конфликта на своих условиях, без победы в прямом военном столкновении, мне очень сложно понять", – резюмировал политолог.
Напомним, в интервью британскому изданию Меркель упрекнула Москву в якобы ведении гибридной войны в Европе. Между тем, она убеждена, что существуют "веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией", поскольку она оказывает большое влияние на такие страны, как Ливия и Сирия, а эти расположены недалеко от Старого Света. Поэтому канцлер собирается и дальше стремиться к сотрудничеству с Москвой.
Что касается Франции, то Макрон на днях по телефону беседовал с Путиным и подтвердил о "доверительности диалога" между лидерами обеих стран. "Мы продвигаемся вперед, и я скоро отправлюсь в Россию", – написал французский президент в своем "Твиттер" 27 июня.
Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit. Sécurité en Europe, conflits régionaux, climat dont la fonte du permafrost en Arctique. Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie. pic.twitter.com/CHRZDrqR6E
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2020

Как сообщал Кремль, стороны, в том числе, обсуждали ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС разоблачили
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого госпереворота?"
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизвестные детали
29 июня 2020, 07:00
Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, прост...
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС раз...
29 июня 2020, 09:00
Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого ...
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизв...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
24 июня 2020, 03:00
"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.