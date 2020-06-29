Политолог: Путин и Макрон делают из Украины разменную монету

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото:kremlin.ru/

Для Парижа с самого начала Майдана Незалежная не представляла интерес

Украина для Франции не играет никакой значимой роли, поэтому власти Пятой Республики готовы произвести обмен с Россией "украинского вопроса" на поддержку своего влияния в Ливии и в ряде других регионов. Об этом заявил в эфире ютюб-канала "Капитал" украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, Париж начал подыгрывать президенту РФ Владимиру Путину по тематике Незалежной, а значит, Москва подыграет Франции в Ливии, Сирии и иных регионах. В качестве примера, эксперт сослался на последнее заявление Сената, в котором речь идет о том, что Пятая Республика призывает все стороны к полному выполнению Минских соглашений, в том числе, акцентированно это было адресовано Киеву.

"Судя по всему, для Франции Украина вообще особого значения не имеет. Для Франции сейчас Украина – это разменная монета, на интересы в Ливии и Сирии", – цитирует "ПолитНавигатор" Джангирова.

Он отметил, что в вопросе Незалежной даже Германия "вымученно" занимает проукраинскую позицию. При этом в недавнем интервью The Guardian канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что несмотря на все проблемы с РФ, нужно продолжать вести диалог с Москвой.





Политолог считает, что Киев выставляет российской стороне заведомо неприемлемые требования и не понимает реального положения вещей. По его словам, сейчас к власти на Украине пришли "люди, которые не ведают что говорят". Джангиров отметил, что действующий президент страны Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак настаивают на разрешения конфликта в Донбассе "на украинских условиях".

"Но как возможно добиться решения конфликта на своих условиях, без победы в прямом военном столкновении, мне очень сложно понять", – резюмировал политолог.

Напомним, в интервью британскому изданию Меркель упрекнула Москву в якобы ведении гибридной войны в Европе. Между тем, она убеждена, что существуют "веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией", поскольку она оказывает большое влияние на такие страны, как Ливия и Сирия, а эти расположены недалеко от Старого Света. Поэтому канцлер собирается и дальше стремиться к сотрудничеству с Москвой.

Что касается Франции, то Макрон на днях по телефону беседовал с Путиным и подтвердил о "доверительности диалога" между лидерами обеих стран. "Мы продвигаемся вперед, и я скоро отправлюсь в Россию", – написал французский президент в своем "Твиттер" 27 июня.

Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit. Sécurité en Europe, conflits régionaux, climat dont la fonte du permafrost en Arctique. Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie. pic.twitter.com/CHRZDrqR6E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2020



Как сообщал Кремль, стороны, в том числе, обсуждали ситуацию на Украине, в Сирии и Ливии.