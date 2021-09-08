Политолог: Провал в Афганистане "убивает" веру Европы в американскую защиту

Провал США в Афганистане "убивает" веру Европы в американскую защиту, считает политолог Владимир Штоль.

Благодаря кризису в Афганистане европейцы в очередной раз убедились в ненадежности гарантий, которые дают США. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил политолог Владимир Штоль.

Ранее в ЕС вновь заговорили о необходимости создания европейской армии, которая будет действовать независимо от НАТО. Однако Штоль считает подобные предложения пропагандистским шагом, за которым не последуют реальные действия.

Дело в том, что в нынешних условиях нет возможностей для реализации проекта. Но провалы США могут запустить "эффект домино", вынуждая пересмотреть рассматриваемые стратегии.

Как добавил эксперт, после краха в Афганистане американцам необходимо покинуть Ближний Восток.

"Принцип домино может дальше повлиять на имидж, боевые способности, моральный дух США и убить надежду европейцев на безоговорочную поддержку и защиту со стороны Вашингтона", - указал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай и другие страны дать отпор террористическим группировкам, которые базируются в Афганистане. Директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что в альянсе началась переоценка ценностей.

Возможно, что в организации готовы в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по целому ряду вопросов. Россия давно предлагала взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, но альянс в "колониально-имперском духе" игнорировал инициативу.

"Натовцы просто хотят, чтобы РФ и Китай учитывали их интересы во время налаживания диалога с талибами*. Такое возможно, но только в том случае, если страны НАТО будут учитывать интересы Китая и России", - цитирует слова Маркова телеканал "360".

* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.