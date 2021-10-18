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Политолог: Противостояние Кишинёва и Гагаузии будет расти

18 октября 2021, 02:30  •  57 • Украина
Столицу автономии Комрат объявили Культурной столицей СНГ на 2023 год
На очередном заседании Совета глав государств СНГ было принято решение о том, что город Комрат станет Культурной столицей Содружества Независимых Государств в 2023 году. В этом году почётное звание Культурной столицы Содружества носит столица Таджикистана Душанбе, а в 2022 году почётный статус перейдёт к городу Каракол в Киргизии.
Комрат – столица Гагаузской автономии – расположен на юге Республики Молдова. Первые официальные упоминания об этом населённом пункте датированы 1789 годом, хотя годом основания города гагаузы считают 1443-й. Основан город переселенцами из Османской империи – гагаузами, греками, болгарами и евреями. Статус города Комрат получил в 1957 году, сообщает исполнительный комитет СНГ.
Сегодня это самый большой город Гагаузии – политический, экономический и культурный её центр, а также важный транспортный узел.
Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» действует в рамках СНГ с 2011 года. Для того чтобы получить статус культурной столицы СНГ в странах Содружества проводятся отборочные конкурсы, по результатам которых и определяется кандидат.
Однако, по мнению молдавского политолога Диониса Ченушэ, такое решение может ещё более усугубить противостояние между центральной властью в Кишинёве и автономной Гагаузией, отношения между которыми стали портиться после того, как новым президентом страны стала Майя Санду, исключившая башкана (главу) Гагаузии из Высшего совета безопасности и не пригласившая Ирину Влах на инаугурацию.
Тем более что мэр Кишинёва Ион Чебан рассчитывал на то, что Культурной столицей СНГ будет объявлена столица Молдавии, заранее пообещав увеличить финансирование культуры и поддержку народного творчества.
«На встрече СНГ в Минске было решено, что Комрат станет культурной столицей СНГ в 2023 году, не Кишинёв, а административный центр автономной Гагаузия. В этом контексте стоит выделить враждебные отношения между президентом Санду и башканом Ириной Влах. Дошло до того, что президент Санду сама приглашает себя в гагаузские сёла. Я предвижу сильную конкуренцию между центральными властями (президентом Санду и её партией PAS) и автономной Гагаузией. Я пока ещё не видел новостных заголовков о противостоянии Санду – Влах, но это то, что мы скоро увидим»,
– прогнозирует политолог.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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