Политолог против видеоблогера: Синельников-Оришак ответил на призыв Дудя

Известный видеоблогер Юрий Дудь призвал москвичей массово идти на митинг 10 августа, чтобы "граждан перестали бить шпалой по лицу". На его пост ответил журналист и политолог Михаил Синельников-Оришак.

Речь идет о сообщении блогера, в котором он рассказывает о "невинно" задержанных участниках несогласованного митинга 27 июля. Дудя возмущает, что за бросок предмета в сторону сотрудника правоохранительных органов одному из участников незаконной акции грозит уголовный срок, а вышедшего на "прогулку" дизайнеру, который "совершенно случайно" оказался в гуще митинга, приложили об асфальт во время задержания и повредили ему ногу.

"Митинг (10 августа) согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу", - пишет Юрий Дудь в Facebook.

На "пламенный" призыв блогера ответил журналист, политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак. Он указал, что Юрий Дудь явно передернул и преувеличил в своём сообщении. Политолог указал, что обычна шпала весит 85 кг, а железобетонная - от 177 кг до 288 кг.

"В общем, обеспечить "любому из нас" по лицу "шпалой", довольно-таки проблематично. И чего ты не сказал "дубинкой" - написал Синельников-Оришак на своём tg-канале.

Фото: скриншот Telegram-канала Синельников-Оришак

Напомним, что несмотря на большое число задержанных на незаконном митинге 27 июля в Москве - никто не был покалечен или убит. В то же время в Париже французская полиция убила больше 10 "желтых жилетов", и покалечила ещё несколько сотен во время разгона демонстраций.