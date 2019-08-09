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Политолог против видеоблогера: Синельников-Оришак ответил на призыв Дудя
09 августа 2019, 00:39 • 20 • Политика
Видеоблогер Юрий Дудь призвал жителей Москвы на митинг 10 августа, так как "шпалой по лицу теперь может получить любой из нас". Политолог Михаил Синельников-Оришак ответил на этот призыв ироничным постом.
Известный видеоблогер Юрий Дудь призвал москвичей массово идти на митинг 10 августа, чтобы "граждан перестали бить шпалой по лицу". На его пост ответил журналист и политолог Михаил Синельников-Оришак.
Речь идет о сообщении блогера, в котором он рассказывает о "невинно" задержанных участниках несогласованного митинга 27 июля. Дудя возмущает, что за бросок предмета в сторону сотрудника правоохранительных органов одному из участников незаконной акции грозит уголовный срок, а вышедшего на "прогулку" дизайнеру, который "совершенно случайно" оказался в гуще митинга, приложили об асфальт во время задержания и повредили ему ногу.
На "пламенный" призыв блогера ответил журналист, политолог и публицист Михаил Синельников-Оришак. Он указал, что Юрий Дудь явно передернул и преувеличил в своём сообщении. Политолог указал, что обычна шпала весит 85 кг, а железобетонная - от 177 кг до 288 кг.
Фото: скриншот Telegram-канала Синельников-Оришак
Напомним, что несмотря на большое число задержанных на незаконном митинге 27 июля в Москве - никто не был покалечен или убит. В то же время в Париже французская полиция убила больше 10 "желтых жилетов", и покалечила ещё несколько сотен во время разгона демонстраций.
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