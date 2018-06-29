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Политолог прокомментировал заявления Тягнибока об «украинской» Брянской области

29 июня 2018, 21:24  •  82 • Украина
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление лидера украинской националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока о том, что территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше и включала в себя в том числе Брянскую область и Дальний Восток.
 
РИА Новости
 

«На Украине уже давно штампуются лживые исторические учебники, содержащие настолько фантастические сведения, которые просто не вяжутся с такой серьёзной дисциплиной, как история. Украинские националисты используют гуманитарный блок вопросов в своей идеологии, и люди вроде Тягнибока долгое время оболванивают собственное население. Все их рассуждения о новой и новейшей украинской истории связаны с тем, чтобы доказать, что Украина — не Россия. Но они не могут ответить на главный вопрос: что же такое Украина?» — отметил эксперт.

По словам Мезюхо, украинские политики и общественные деятели не хотят признавать, что Украина стала государством «лишь при установлении советской власти».

«Для них немыслимо говорить про данный исторический факт, поэтому украинские националисты пытаются найти истоки государственности страны в событиях после Великой русской революции. Напомню, украинские земли в тот период были частью Российской империи. И на территории современной Украины тогда разными политическими деятелями провозглашались различные государственные образования, которые государствами толком не были. Зачастую в умах украинских националистов рождались идеи о какой-либо государственности на тех территориях, которые они даже не контролировали», — подчеркнул политолог.

Мезюхо добавил, что Тягнибок, вероятно, это хорошо знает, но искажает исторические факты сознательно.

Ранее украинские националисты рассказали, кому в границах 1921 года принадлежала часть земель России и Польши.

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