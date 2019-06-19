Политолог прокомментировал заявление следствия по делу о крушении MH17

Военный политолог заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT представленные в ходе пресс-конференции данные следственной группы по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

«Меня возмущает, что так помпезно они себя позиционируют как весьма авторитетная и весьма объективная группа расследования, но абсолютно не принимают во внимания доказательства России, что эта ракета была передана Украине давным-давно и находилась на территории Украины в составе подразделения украинского. Россия не имеет никакого отношения к этой ракете», — сказал Кошкин.

Эксперт также отметил, что вряд ли комиссия пытается серьёзно разобраться в этом деле.

«Вот эти фотографии, связанные с транспортировкой ЗРК, над ними все смеются, что это грубый монтаж. Более того, опираются на соцсети — и этим гордятся... Я не вижу стремления этой комиссии серьёзно разобраться и исследовать те объективные доказательства, которые предоставляет Россия», — добавил политолог.

Ранее представитель совместной следственной группы по расследованию крушения Boeing заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых.

В сентябре 2018 года Генпрокуратура России передала Нидерландам новые данные о расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам ведущегося международного расследования по теме крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году.