Политолог прокомментировал заявление Порошенко о многообещающих отношениях с США

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, по словам которого «никогда в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими».

«Украина слепо следует курсу, который предначертан ей Вашингтоном. Поэтому только украинцы вместе с США голосуют в ООН по резолюции, осуждающей героизацию нацизма. Украина покупает в три раза дороже уголь в Америке только для того, чтобы заслужить лояльность США», — сказал он.

Корнилов также добавил, что украинская сторона в преддверии предстоящих президентских выборов «делает всё, чтобы угодить своему американскому хозяину».

«Сейчас на кону стоит выбор кандидата, на которого укажет Вашингтон, который будет иметь ярлык на княжение в стране, ставшей благодаря «майдану» вассалом США. Если это расценивать как самый главный показатель крепкой дружбы между Украиной и Америкой, то, конечно, ближе она к Америке не была. Просто надо понимать, что раб порой очень близок к своему господину. Но от этого он не делается более суверенным, значимым. В этом смысле остаётся только посочувствовать Украине и украинскому народу», — заключил политолог.

Ранее Порошенко приветствовал результаты работы украинско-американской Комиссии стратегического партнёрства и поблагодарил президента США Дональда Трампа и американского вице-президента Майка Пенса за «непоколебимую солидарность» с Украиной.