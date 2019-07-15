Политолог прокомментировал заявление Порошенко о люстрации чиновников

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT оценил заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что законопроект о люстрации чиновников является попыткой вернуть к власти сторонников Виктора Януковича.

«Законы о люстрации вообще не соответствуют демократии, однако Порошенко был первым, кто начал. Теперь все его претензии о том, что кто-то будет применять такие же методы против него, не имеют под собой никаких оснований», — заявил Брутер.

По его мнению, Порошенко пытается оправдаться перед выборами в Раду.

Он отметил, что в данном случае люстрация имеет под собой фактические основания.

«Пока против Порошенко ничего не применено, однако мы можем говорить о том, что если в случае с Януковичем это носило заказной политической характер и за пять лет никаких претензий лично Януковичу было невозможно предъявить, то по отношению к Порошенко ситуация другая», — добавил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников является попыткой вернуть к власти сторонников Виктора Януковича.