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Политолог прокомментировал заявление Порошенко о люстрации чиновников
15 июля 2019, 12:09 • 110 • Украина
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT оценил заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что законопроект о люстрации чиновников является попыткой вернуть к власти сторонников Виктора Януковича.
Reuters
«Законы о люстрации вообще не соответствуют демократии, однако Порошенко был первым, кто начал. Теперь все его претензии о том, что кто-то будет применять такие же методы против него, не имеют под собой никаких оснований», — заявил Брутер.
По его мнению, Порошенко пытается оправдаться перед выборами в Раду.
Он отметил, что в данном случае люстрация имеет под собой фактические основания.
«Пока против Порошенко ничего не применено, однако мы можем говорить о том, что если в случае с Януковичем это носило заказной политической характер и за пять лет никаких претензий лично Януковичу было невозможно предъявить, то по отношению к Порошенко ситуация другая», — добавил эксперт.
Ранее Порошенко заявил, что законопроект о люстрации чиновников является попыткой вернуть к власти сторонников Виктора Януковича.
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