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Политолог прокомментировал заявление экс-главы МИД ФРГ об Украине

02 декабря 2018, 11:54  •  168 • Украина
Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в разговоре с RT рассказал, что «провокация, которую провела Украина» в районе Керченского пролива, была рассчитана на Европейский союз.
 
© Sergey Kovalev globallookpress.com
 

Так он прокомментировал заявление бывшего главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о попытках украинской стороны втянуть Германию в войну.

При этом, добавил эксперт, украинский лидер Пётр Порошенко «не услышал той жёсткой реакции, которую бы хотел». По мнению Бредихина, это связано с тем, что европейские государства устали от своих украинских партнёров.

«Европейцы регулярно слышат от Киева призывы к вмешательству в российско-украинские отношения, чтобы было увеличено финансирование со стороны ЕС. Призыв к тому, чтобы рассматривали страну чуть ли не полноценным членом Европейского союза и НАТО. За годы, которые прошли с «евромайдана», Украина поднадоела Европе. И европейцы уже осознают, что Украина — это тяжкое бремя, которое де-факто им самим не нужно», — отметил политолог.

Бредихин также предположил, что европейские страны продолжают поддерживать Киев из-за влияния американцев.

«Идёт давление со стороны США, потому что американцам нужен дестабилизирующий фактор у границ России. В данном случае Украина выступает тем плацдармом, который выгоден для них. И европейцы волей-неволей, несмотря на то, что они имеют большие экономические потери, продолжают поддерживать Украину, скажем, на последнем издыхании, то есть через не могу», — подытожил эксперт.

Ранее экс-глава МИД ФРГ рассказал о попытках Украины втянуть Германию в войну.

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