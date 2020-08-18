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Политолог прокомментировал встречу Дегтярева с Мишустиным

18 августа 2020, 18:45  •  60 • Политика
Встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с врио губернатора Хабаровской области Михаилом Дегтяревым является крайне значимой с точки зрения результатов. Об этом 18 августа заявила «Известиям» руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына.
«С одной стороны, в рамках этой встречи мы говорим о внимании федерального центра как конкретно к Хабаровскому краю, так и к макрорегиону Дальнего Востока. С другой стороны, результаты говорят о непосредственно влиянии и формате личности самого Дегтярева, потому что [таков] уровень тех вопросов, которые он поставил и которые нашли положительное разрешение», — сказала она.
Прошедшая встреча свидетельствуют о его возможностях для привлечения в регион дополнительного финансирования, инфраструктурных проектов или каких-либо решений, невозможных без внимания федерального центра. В число позитивных решений, принятых по итогам, Кислицына отнесла строительство двух школ, центра творчества, развитие дорожной инфраструктуры в обозримой перспективе, укрепление моста в Комсомольске-на-Амуре.
«Дальше крайне важная история — с обманутыми дольщиками. Она из застарелых, уже несколько лет при предыдущей власти проблема никак не решалась, и сейчас федеральный центр разделил с регионом эту ответственность, соответственно мы можем говорить о том, что с большей долей вероятности решение появится в более сжатые сроки», — отметила она.
Ранее, 18 августа, состоялась встреча Мишустина с Дегтяревым. Встреча прошла в Благовещенске, где состоялось заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На совещании обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, социальной защиты населения и выравнивания тарифов.

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