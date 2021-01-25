Политолог прокомментировал возобновление строительства "Северного потока - 2"

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Работы по укладке газовой магистрали продолжаются, несмотря на угрозы Белого дома

Трубопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на внешние угрозы со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал политолог Александр Сосновский, оценивший возобновление работ по укладке газовой магистрали на территории Дании.

Специалист таким образом прокомментировал в своем телеграм-канале статью о возобновлении строительства, опубликованной немецким телеканалом N-TV. По мнению журналистов, российская корпорация "Газпром", "в значительной степени" финансирующая укладку трубопровода, смогла отстоять свои интересы, несмотря на недавний конфликт, который привел на какое-то время к очередной заморозке работ.

Как отмечает источник, сторонники строительства трубопровода ожидали инаугурации Джозефа Байдена, который стал 20 января президентом Соединенных Штатов. Администрация предыдущего американского лидера Дональда Трампа выступала против газовой трубы, наложив санкции на трубоукладчик "Фортуна".

"Критики трубопровода опасаются, среди прочего, ослабления альтернативных трубопроводов и традиционных транзитных стран, таких как Украина. В резолюции, принятой в четверг, парламент ЕС призвал остановить строительство германо-российского газопровода", – пишет N-TV.

Ранее глава Министерства окружающей среды ФРГ Свенья Шульце поделилась опасениями из-за возможного срыва работ по "Северному потоку – 2".



