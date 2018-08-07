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Политолог прокомментировал возможную отмену железнодорожного сообщения Украины с Россией

07 августа 2018, 01:54  •  44 • Украина
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал возможную отмену железнодорожного сообщения с Россией.
 
РИА Новости
 

«В свете последних событий пассажирское железнодорожное сообщение действительно может быть прекращено», — заявил он.

По его словам, это похоже на политическую линию нынешнего лидера Украины Петра Порошенко, тем более что в настоящее время идёт ухудшение двусторонних отношений.

Соскин не исключил, что следующий удар затронет банки и может быть убрана прямая конвертация гривны в рубль и наоборот.

Ранее украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН оценил последствия возможной отмены железнодорожного сообщения с Россией.

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