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Политолог прокомментировал возможную отмену железнодорожного сообщения Украины с Россией
07 августа 2018, 01:54 • 44 • Украина
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал возможную отмену железнодорожного сообщения с Россией.
РИА Новости
«В свете последних событий пассажирское железнодорожное сообщение действительно может быть прекращено», — заявил он.
По его словам, это похоже на политическую линию нынешнего лидера Украины Петра Порошенко, тем более что в настоящее время идёт ухудшение двусторонних отношений.
Соскин не исключил, что следующий удар затронет банки и может быть убрана прямая конвертация гривны в рубль и наоборот.
Ранее украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН оценил последствия возможной отмены железнодорожного сообщения с Россией.
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