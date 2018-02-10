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Политолог прокомментировал указ Порошенко о противодействии «информационной агрессии» России

10 февраля 2018, 19:09  •  289 • Украина
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал указ о противодействии «информационной агрессии» России, подписанный президентом Украины Петром Порошенко.
 
Пётр Порошенко globallookpress.com © Sven Hoppe
 

По его словам, в качестве мер могут быть потрачены деньги на исследование социальных сетей, чтобы выявить лояльность украинских интернет-пользователей по отношению к России.

Кроме того, Дудчак предположил, что указ, вероятно, коснётся и деятельности СМИ, которые позволяют себе «суждения, не вписывающиеся в протоколы», напомнив о недавнем инциденте с распылением газа в редакции украинского издания «Вести».

«Если раньше это были проблемы с арендой, какие-то подозрения в неуплате налогов или ещё что-нибудь изобретали, то сейчас не надо будет прикрываться какими-то экономическими аргументами, а просто можно напрямую говорить, что ведётся подрывная деятельность против украинского государства. В этом плане можно ждать ужесточения. И такие случаи, как сейчас мы видим с «Вестями», могут быть повторены уже с другими», — отметил политолог.

Ранее Порошенко подписал указ, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации».

9 февраля неизвестные распылили газ в редакции украинского издания «Вести», в результате чего пострадала одна сотрудница.

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