Политолог прокомментировал указ Порошенко о противодействии «информационной агрессии» России

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал указ о противодействии «информационной агрессии» России, подписанный президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, в качестве мер могут быть потрачены деньги на исследование социальных сетей, чтобы выявить лояльность украинских интернет-пользователей по отношению к России.

Кроме того, Дудчак предположил, что указ, вероятно, коснётся и деятельности СМИ, которые позволяют себе «суждения, не вписывающиеся в протоколы», напомнив о недавнем инциденте с распылением газа в редакции украинского издания «Вести».

«Если раньше это были проблемы с арендой, какие-то подозрения в неуплате налогов или ещё что-нибудь изобретали, то сейчас не надо будет прикрываться какими-то экономическими аргументами, а просто можно напрямую говорить, что ведётся подрывная деятельность против украинского государства. В этом плане можно ждать ужесточения. И такие случаи, как сейчас мы видим с «Вестями», могут быть повторены уже с другими», — отметил политолог.

Ранее Порошенко подписал указ, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации».

9 февраля неизвестные распылили газ в редакции украинского издания «Вести», в результате чего пострадала одна сотрудница.