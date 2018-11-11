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Политолог прокомментировал сравнение Крыма с жемчужиной

11 ноября 2018, 15:24  •  130 • Украина
Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с RT оценил заявление экс-депутата Рады Анны Герман, назвавшей Крым жемчужиной, которая, по её мнению, должна будет вернуться на Украину.
 
© Serguei Fomine globallookpress.com
 

По словам политолога, украинская сторона продолжает поднимать крымский вопрос, поскольку для неё это «способ снять внутреннее напряжение, усталость и безысходность, в состоянии которой находится практически всё украинское население».

При этом Джаралла подчеркнул, что крымчане «не меняли одну страну на другую из каких-либо расчётов, а вернулись на родину». В связи с этим, полагает эксперт, невозможно представить такую ситуацию, при которой жители Крыма изменят своё решение.

«Действительно, Крым был жемчужиной в составе Украины. Но, вернувшись на родину в Россию, мы стали алмазом в короне российского государства. Разумеется, алмаз должен быть превращён в бриллиант. И эта огранка прямо сейчас происходит. Думаю, этого нам будет вполне достаточно. А чтобы процветала Украина, она должна вернуться к тому, что было прежде, то есть к дружбе с российским народом»,— подчеркнул Джаралла.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала Крым жемчужиной.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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