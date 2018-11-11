Политолог прокомментировал сравнение Крыма с жемчужиной

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с RT оценил заявление экс-депутата Рады Анны Герман, назвавшей Крым жемчужиной, которая, по её мнению, должна будет вернуться на Украину.

По словам политолога, украинская сторона продолжает поднимать крымский вопрос, поскольку для неё это «способ снять внутреннее напряжение, усталость и безысходность, в состоянии которой находится практически всё украинское население».

При этом Джаралла подчеркнул, что крымчане «не меняли одну страну на другую из каких-либо расчётов, а вернулись на родину». В связи с этим, полагает эксперт, невозможно представить такую ситуацию, при которой жители Крыма изменят своё решение.

«Действительно, Крым был жемчужиной в составе Украины. Но, вернувшись на родину в Россию, мы стали алмазом в короне российского государства. Разумеется, алмаз должен быть превращён в бриллиант. И эта огранка прямо сейчас происходит. Думаю, этого нам будет вполне достаточно. А чтобы процветала Украина, она должна вернуться к тому, что было прежде, то есть к дружбе с российским народом»,— подчеркнул Джаралла.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала Крым жемчужиной.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.