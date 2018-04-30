Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СМИ сообщили о новом ракетном ударе по Сирии
Трампа ходят выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Вечер с Владимиром Соловьевым...
Мы и они: две информационные вселенные
«Аналогов в регионе нет»: как новые ракеты КНР изменят баланс сил в Южно-Китайск...
Главная / Украина

Политолог прокомментировал смену формата операции Киева в Донбассе

30 апреля 2018, 11:39  •  263 • Украина
Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT смену украинской силовой операции в Донбассе, которая с понедельника, 30 апреля, будет именоваться операцией объединённых сил (ООС) и проходить в новом формате, усиливающем роль Вооружённых сил Украины (ВСУ).
 
Reuters
 

«Предыдущая история этого конфликта ничему киевскую власть не научила. Как бы они ни называли операцию — антитеррористическая операция (АТО), или операция объединённых сил (ООС), или гражданская война, — по сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что и делали раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжёлую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили, подтвердив тем самым тот факт, что киевская власть не собирается решать мирным путём проблемы Донбасса. Они смотрят на регион как на территорию, которую нужно покорить и подавить силой», — отметил Дудчак.

Как отметил эксперт, «призывать Киев одуматься — бесперспективно», поскольку это связано с тем, что официальные киевские власти так и не ведут переговоры напрямую с представителями Донбасса.

5 апреля президент страны Пётр Порошенко заявил, что в мае режим «антитеррористической операции» Украины в Донбассе завершится и произойдёт смена формата.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

263
Источник
Похожие новости
30 апреля 2018, 11:39
Эксперт оценил заявление главы МИД Эстонии о намерении говорить с Россией с позиции силы
28 апреля 2018, 14:09
В Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост в качестве «контрибуции»
28 апреля 2018, 17:24
Псы войны, позывной Творог: ополченец — о боях в Донбассе, патриотизме и солдатах Урфина Джюса

29 апреля 2018, 19:24
Вера Савченко устроила акцию поддержки сестры в Киеве
29 апреля 2018, 20:54
В Гааге прошла акция в память о жертвах трагедии 2 мая в Одессе
28 апреля 2018, 17:24
Кровный заработок: почему на Украине растёт нелегальная торговля органами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 апреля 2018, 22:09
Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян
29 апреля 2018, 06:40
Все-таки продались? У США будут базы в Казахстане (Роман Романов)
27 апреля 2018, 01:24
Леонид Ивашов. США на казахском Каспии – следствие выбора российских элит
25 апреля 2018, 18:09
ПРО прорвана, а что осталось нашему флоту?
26 апреля 2018, 07:09
Как хорошо, что я живу в России!
26 апреля 2018, 10:24
Израилю мало не покажется, если он ударит по С-300 в Сирии
27 апреля 2018, 09:09
Как наши либералы «бомбят Воронеж»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.