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Политолог прокомментировал слова депутата Рады о возможном развале Украины
10 ноября 2018, 16:39 • 51 • Украина
Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Натальи Королевской, по словам которой отсутствие мира на Украине может привести к развалу страны.
© Serg Glovny globallookpress.com
По мнению эксперта, нынешнему киевскому руководству «мир не нужен».
«В результате «майдана» на Украине к власти пришла «партия войны». И только в этой атмосфере войны и ненависти они могут существовать... Причём они провоцируют войну везде, где только возможно. Не только с самопровозглашёнными республиками», — отметил он.
Светов пояснил, что речь, в частности, идёт о дискриминационной политике Киева в отношении языков национальных меньшинств, которая уже привела к появлению разговоров о возможной потере Закарпатья.
«Это происходит сейчас в связи с конфликтами вокруг псевдоавтокефалии православной церкви на Украине. То есть напряжение внутри страны возникает именно потому, что так себя ведёт украинская власть. Поэтому прогноз депутата, к сожалению, имеет под собой основания», — заключил политолог.
Ранее в Раде рассказали о возможном развале Украины.
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