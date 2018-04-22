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Политолог прокомментировал призыв Госдепа повысить цены на газ на Украине
22 апреля 2018, 11:54 • 334 • Украина
Экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя в разговоре с RT призыв Госдепа повысить цены на газ на Украине, отметил, что киевские власти пока «не рискнут» пойти на подобные меры.
Reuters
«И так уже давно доходы жителей Украины не вписываются в те счета, которые они получают в конце месяца за коммунальные услуги. Очередное повышение цен сделает бессмысленным собирание денег с населения. В один момент люди просто прекратят платить окончательно, поскольку не смогут этого делать. Тогда будут проблемы и у власти, и у коммунальных служб, и у всех тех, кто предоставляет газовые услуги. Так что они (украинские власти. — RT) и боятся, и уже не в состоянии выполнять многие требования, на которых настаивают те, кто привёл их к власти», — сказал он.
При этом Дудчак отметил, что, даже если Киев не сможет исполнять свои обязательства, американская сторона вряд ли откажется от работы с Украиной.
«Судя по всему, США проводят такую политику, которая подразумевает сохранение нынешнего курса Украины, но при замене отдельных политических деятелей, верхушки политической власти. С одной стороны, чтобы выпустить пар у народа. С другой стороны, чтобы Украина всё равно оставалась в русле политики США, которая проводится в отношении России и всего региона, чтобы Украина по-прежнему оставалась горячей точкой. То есть им нужно менять, ничего не меняя», — заключил политолог.
Ранее исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал Украину поднять тарифы на газ.
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