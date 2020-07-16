Политолог призвал Россию и Германию ввести санкции против Украины

Россия должна ввести санкции против Украины за отказ от выполнения Минских соглашений. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил политолог Богдан Безпалько.

Ранее в Кремле сообщили о том, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В рамках диалога стороны раскритиковали заявления украинских властей о нежелании соблюдать договорённости по Донбассу.

Как считает Безпалько, остальные члены "нормандского формата" должны ввести против Украины политические, финансовые и дипломатические ограничения. Иначе на Киев не удастся повлиять.

"Если Германия совершит какие-то действия в рамках этих санкций, тогда Украина сможет вернуться к решению этого вопроса в рамках "нормандского формата", формулы Штайнмайера или чего-то ещё", - считает эксперт.

Впрочем, он сомневается в том, что Берлин решится на настолько жёсткие действия. Вместо этого немцы ограничатся словесным осуждением поступков украинцев, ибо они продолжают ориентироваться на политику США.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто объявил о том, что украинская сторона не хочет выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта по Донбассу. Как утверждает дипломат, Украина якобы является независимым государством, а его отказ от изменения законодательства для Донбасса является "проблемой России".

"У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", - утверждает он.

Столь громкие высказывания Кулебы противоречат опубликованному недавно компромату на экс-президента Украины Петра Порошенко. Речь идёт об аудиозаписях переговоров политика с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Как заявил РИА ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов, в России необходимо разработать закон о защите соотечественников за рубежом и введении санкций в отношении стран, проводящих русофобскую политику. В частности, речь идёт о возможности вводить миротворческий контингент в качестве меры защиты русскоязычного населения.

"Те страны, которые осуществляют геноцид русского народа, русскоязычного населения - это те страны, которые должны стать изгоями", - уверен парламентарий.