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Политолог призвал Россию и Германию ввести санкции против Украины

16 июля 2020, 13:00  •  81 • Политика
Политолог Богдан Безпалько призвал Россию и Германию ввести санкции против Украины за отказ от соблюдения соглашений по Донбассу.
Россия должна ввести санкции против Украины за отказ от выполнения Минских соглашений. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил политолог Богдан Безпалько.
Ранее в Кремле сообщили о том, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В рамках диалога стороны раскритиковали заявления украинских властей о нежелании соблюдать договорённости по Донбассу.
Как считает Безпалько, остальные члены "нормандского формата" должны ввести против Украины политические, финансовые и дипломатические ограничения. Иначе на Киев не удастся повлиять.
"Если Германия совершит какие-то действия в рамках этих санкций, тогда Украина сможет вернуться к решению этого вопроса в рамках "нормандского формата", формулы Штайнмайера или чего-то ещё", - считает эксперт.
Впрочем, он сомневается в том, что Берлин решится на настолько жёсткие действия. Вместо этого немцы ограничатся словесным осуждением поступков украинцев, ибо они продолжают ориентироваться на политику США.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто объявил о том, что украинская сторона не хочет выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта по Донбассу. Как утверждает дипломат, Украина якобы является независимым государством, а его отказ от изменения законодательства для Донбасса является "проблемой России".
"У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", - утверждает он.
Столь громкие высказывания Кулебы противоречат опубликованному недавно компромату на экс-президента Украины Петра Порошенко. Речь идёт об аудиозаписях переговоров политика с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Как заявил РИА ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов, в России необходимо разработать закон о защите соотечественников за рубежом и введении санкций в отношении стран, проводящих русофобскую политику. В частности, речь идёт о возможности вводить миротворческий контингент в качестве меры защиты русскоязычного населения.
"Те страны, которые осуществляют геноцид русского народа, русскоязычного населения - это те страны, которые должны стать изгоями", - уверен парламентарий.

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