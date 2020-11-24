Политолог предупредил Россию о завершении "нежной фазы": Новый конфликт начнётся на Кавказе

Южная Осетия вскоре может превратиться в ещё одну горячую точку на карте мира, поэтому России стоит быть готовой к новым конфликта. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил политолог Михаил Чернов.

Он не исключает, что после конфликта в Нагорном Карабахе оппоненты Москвы захотят раскачать ситуацию на Кавказе, дабы оказать на неё давление. И нужно понимать, что "большая игра" против российской стороны переходит в основную фазу.

"Из "нежной" фазы, связанной с санкциями, политическим давлением и какими-то гибридными действиями она переходит в ситуацию открытого жёсткого применения военных ресурсов", - пояснил политолог.

Кавказ является сложным регионом из-за своей специфики. Кроме того, он является транзитным и критически важным для контроля за экспортом каспийских углеводородов. И важно следить за настроениями в обществе.

"После Карабаха могут быть попытки обострения и в Южной Осетии, и в Абхазии", - резюмировал эксперт.

Ранее преподаватель УрФУ Валерий Амиров заявил, что объявленное в Нагорном Карабахе перемирие будет временным. Эксперт сам был свидетелем конфликта в Нагорном Карабахе в 1988-1994 годах и считает, что ввод миротворческой группировки является для России небезопасным вариантом.

Нужно понимать, что стороны так и не помирились. Народ Армении не примет вариант с отказом от территорий, а Азербайджан хочет взять под контроль весь регион.

"Поэтому российские миротворцы будут там в достаточно серьёзной опасности", - объяснил он Ura.ru.

По мнению политолога Сергея Маркова, 2000 российских миротворцев будут находиться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет, однако срок может быть продлён автоматически ещё на пять лет. При этом он уверяет, что бюджетные средства будут потрачены с пользой, ибо в регионе установится мир.

"Нагорный Карабах будет в составе Азербайджана с какой-то степенью автономности, жизнь армян там будет полностью гарантирована. Потом, может, эта автономия немного растает, но в условиях, когда армяне будут полностью интегрированы в азербайджанское общество и не будет никаких противоречий", - прогнозирует эксперт в интервью телеканалу "360 " .

Главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский заверил, что турецких миротворцев никто не пустит на линию разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Состав миротворческой группировки определяется по согласованию сторон конфликта.

"Турцию никто как миротворца не приглашал, по крайней мере одна из сторон - Армения. Если нет согласия одной из сторон, то такие миротворцы от Турции не могут присутствовать там", - объяснил Мураховский в интервью РИА ФАН.