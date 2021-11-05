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Политолог предупредил Путина о предательстве Лукашенко после заявлений о Крыме

05 ноября 2021, 11:00  •  45 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Президент Белоруссии видит в новом договоре с Россией собственную выгоду
В минувший четверг Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились на онлайн-заседании Высшего госсовета, чтобы окончательно утвердить все 28 союзных программ.
Во время мероприятия белорусский лидер заявил, что обижен на главу России за то, что тот не взял его с собой в Крым – во время подписания программ Путин находился в Севастополе. И, как позже отметил белорусский парламентарий Андрей Савиных, эти слова можно рассценивать как фактическое признание полуострова российской территорией. Однако политолог Дмитрий Болкунец полагает, что доверять Лукашенко в этом вопросе не стоит.
В своем телеграм-канале он написал, что в международном сообществе подпись президента Белоруссии давно потеряла всякий вес – его воспринимают как нелегитимного руководителя, а это, в свою очередь, "делает его подпись под любыми международными соглашениями совершенно ничего не значащей". 
Более того, считает Болкунец, ничего из подписанного выполнять белорусский лидер не собирается. 
"Загнав себя в угол Лукашенко рассматривает Союзное государство исключительно как инструмент вытягивания денег из Кремля. Подписав бумажки, получит газ на будущий год в 5-10 раз дешевле чем в Европе", – пишет беглый политолог.
Напомним, во время заседания Высшего госсовета Александр Лукашенко также объявил дату предстоящего референдума по конституции. 

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