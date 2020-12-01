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Политолог предупредил о начале глобальной войны из-за Ирана

01 декабря 2020, 14:25  •  33 • Политика
Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Существует несколько вариантов развития событий
Убийство создателя ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде может стать причиной войны между Ираном, Израилем и США, считает политолог Сергей Марков.
Такой сценарий возможен, если Иран решит нанести ответный удар по Израилю. В этом случае в конфликт вмешаются Соединенные Штаты. Трамп, похоже, как раз ожидает, что Тегеран даст повод нанесли удар по ядерным объектам Ирана.
"США уже подтянули авианосцы в регион для возможного сильного удара по Ирану. Таким образом Израиль руками уходящего Трампа решает важную для себя стратегическую задачу", – отметил Марков в своем телеграм-канале.
Однако Иран может и дождаться ухода Дональда Трампа с поста президента. В таком случае такая выходка станет вызовом для Джо Байдена, который потеряет возможность вернуть США к режиму ядерной сделки с Ираном.
По мнению Маркова, убийство Мохсена Фахризаде – это хитрый и коварный план, который несет опасность для всего мира, поскольку делает государственный терроризм все более приемлемой формой внешней политики.
Ранее стало известно, что физика-ядерщика убили вооружением, произведенным в Израиле. Точные обстоятельства случившегося не установлены, однако по одной из версий, рядом с автомобилем ученого взорвалась машина, которую, возможно, использовали, как мину на колесах, а после киллеры "добили" Фахризаде.

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