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Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
29 августа 2021, 13:35 • 58 • Политика
Он призвал не допустить начала реальной войны между странами
Политический эксперт Николай Стариков заявил, что сейчас между Россией и Украиной идет война, пусть и информационная. Однако в ближайшее время все может обернуться "страшной трагедией". Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".
Он не исключает, что противостояние между странами рискует перерасти в реальное из-за внешнего управления Киевом. По словам Старикова, Украина является "опереточным" государством.
"Эта оперетта грозит закончиться страшной трагедией – войной России и Украины", – указал он.
Сейчас Киев активно готовится к открытому конфликту с Россией, однако такого исхода событий следует избежать, отметил политолог.
Ранее украинские власти провели саммит "Крымская платформа", посвященный возвращению полуострова в состав страны с участием представителей западных государств. В России подобное восприняли как попытку посягнуть на территориальную целостность страны.
Из более чем 40 участников встречи о конкретных действиях в поддержку Украины объявили лишь пять – США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария. Страны решили собрать дополнительные средства для помощи Киеву, которая должна быть направлена на смягчение влияния Москвы в некоторых регионах.
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