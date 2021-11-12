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Политолог предупредил главу СНБО, мечтающего порвать с Россией: "Все разбегутся"
12 ноября 2021, 16:15 • 259 • Политика
Политолог Павел Шипилин предупредил главу СНБО Алексея Данилова, который мечтает окончательно разорвать все связи с Россией. По его словам, в этом случае Украина может просто исчезнуть: "Все разбегутся".
Так Шипилин прокомментировал слова Данилова о том, что Украина может прекрасно обойтись без России. Глава СНБО считает, что зависимость Киева от Москвы - это миф. Он уверен, что украинцы прекрасно обойдутся без взаимодействия со своим соседом.
Политолог же напомнил украинскому чиновнику, что у Киева нет собственных ресурсов, чтобы жить самостоятельно. Поэтому если страна действительно разорвёт все связи с Россией, то превратится в глухую провинцию Европы, пишет портал "Народные новости".
- резюмировал Шипилин.
Отметим, что после госпереворота 2014 года Украина отказалась от политического и экономического сотрудничества с Россией, решив войти в состав Евросоюза. Брюссель на словах поддерживает Киев, однако пока не спешит предоставлять стране членство в ЕС. Украинские товары, которые ранее шли в Россию, в Европе тоже оказались мало кому нужны.
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