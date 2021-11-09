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Политолог предсказал войну России и сокращение Украины. Но "всё может быть хуже"

09 ноября 2021, 10:05  •  95 • Политика
Политолог Андрей Головачёв считает, что Украина может лишиться территорий в том случае, если Россия признает ДНР и ЛНР. При этом он спрогнозировал "не самый плохой сценарий" будущего Украины в виде "пребывания в состоянии перманентной войны с Россией". И, по его мнению, "всё может быть хуже".
В своей статье для издания "Главред" политолог Андрей Головачёв весьма критически подошёл к вопросу войны в Донбассе и будущего Украины на фоне недавнего заявления главы Объединённого комитета начальников штабов США Милли о формировании миропорядка с тремя центрами силы: в Вашингтоне, Москве и Пекине.
"США вполне могут отказаться сдерживать Россию", - приходит к выводу политолог, предполагая подобный исход событий в том случае, "если Украина будет проводить непрогнозируемую, фриковую, блефовую внешнюю и внутреннюю политику".
В целом он не исключил того, что из-за Незалежной может начаться мировая война, но посчитал подобное маловероятным, поскольку "Украина не представляет большого интереса для США и Китая". Но и в целом то будущее, которое прогнозирует Головачёв для Украины, весьма безрадостное, но, по заверению эксперта, - это ещё "не самый плохой сценарий".
"Наиболее вероятный сценарий - это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает (ДНР И ЛНР), - уверен политолог. - Но здесь необходимо понимать, что само признание не решит проблему Украины с Россией и России с Западом. Война продолжится".
Причём "перманентное состояние войны с Россией", по подсчётам политолога, продлится ещё лет 10-15. И далее Незалежную ждёт лишь "экономическая деградация, стремительное сокращение населения, превращение в серую зону". Но и это ещё не предел. "Всё может быть гораздо хуже", - заверил Головачёв.

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