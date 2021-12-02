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Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты

02 декабря 2021, 01:15  •  126 • Политика
Политолог Владимир Киреев предсказал полное исчезновение Украины с политической карты мира.
Если украинские политики начнут крупномасштабное наступление на ДНР и ЛНР, то Украина окончательно исчезнет с политической карты мира. Об этом РИА ФАН заявил политолог Владимир Киреев.
В последние несколько месяцев против России активно формировался фронт из целого ряда конфликтных точек. Речь идёт о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, нарушениях со стороны ВСУ в Донбассе, активности США в Чёрном море и так далее.
При этом Киев должен понимать риски, связанные с неблагоприятным развитием событий.
"Сыграла роль и раздробленность американского политического поля, где нет однозначной поддержки военного сценария. Кроме того, свою роль оказала категорическая позиция Германии относительно возможности начала войны, которая будет направлена не только против России, но и против немецких интересов", - указал эксперт.
Ранее в МИД России сообщили, что Украина перебросила порядка 125 тысяч солдат в зону военного конфликта в Донбассе. Как заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, речь идёт о глобальной медиапровокации, организованной Западом.
Разрядка обстановки произойдёт ближе к февралю 2022 года. Именно тогда планируется организовать встречу президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Фейки об активизации ВС России первыми начали распространять западные СМИ, но Киев в реальности стал перебрасывать войска, передаёт телеканал "360".

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