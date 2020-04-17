Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
Главная / Политика

Политолог предсказал отказ Зеленского от президентства

17 апреля 2020, 11:10  •  571 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидеру украинцев придется покинуть Незалежную в одном случае
Глава Украины Владимир Зеленский может оказаться в сложной ситуации, ему придется искать самолет и срочно улетать из страны в ОМАН. Такое заявление сделал киевский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, такое может произойти, если МВФ не даст стране новый кредит.
Специалист рассказал в интервью телеканалу NewsOne, что бюджет Украины на две трети состоит из заимствований, поэтому деньги МВФ крайне нужны стране. Без них старики не получат пенсии, а работающее население – зарплаты.
Также Погребинский предупредил, что запускать станок, который печатал бы деньги, опасно. Тогда через два – три месяца доллар будет стоить 300 грн (около 800 рублей).
Одним из условий нового кредита от МВФ стал закон об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель, который Верховная рада приняла в конце марта 2020 года. Мораторий прекращает свое действие с 1 июля 2021 года. Первые два года землю смогут приобрести лишь украинцы (максимум 100 га на человека), с 2024-го – уже юридические лица, но не более 10 тыс. га в одни руки.
Как пишет РИА "Новости", в 2020-м на Украине ВВП составит минус 3,9% вместо прогнозируемых 3,7%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



571
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 05:10
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина
17 апреля 2020, 11:10
Кива извинился перед матерью Олеся Бузины после циничного оправдания его убийц. Мама Валя написала ответ
17 апреля 2020, 05:10
Пушков рассказал о «спусковом крючке» коронавируса
17 апреля 2020, 11:10
Политолог предсказал отказ Зеленского от президентства
17 апреля 2020, 01:10
Сидим до лета: Первый регион России продлил самоизоляцию - Поволжье делает свой выбор
17 апреля 2020, 03:10
Экс-министра культуры Мединского исключили из совета Фонда кино
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 апреля 2020, 11:04
Мировая банда уголовников: Путин и Шойгу отрезвили Запад
12 апреля 2020, 07:35
Паника у киевских "патриотов": Зеленский «слил» России военные секреты
11 апреля 2020, 10:00
Россия построит в Крыму свои «Мистрали», получше французских
11 апреля 2020, 21:35
Русское наследство Киев пытается выдать за своё. Даже угрожая разрушить Крымский мост
12 апреля 2020, 18:35
"Украинская ракета сошла с ума": Инсайд из конструкторского бюро раскрыл Баранец
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.