Политолог предсказал отказ Литвы от поддержки Тихановской

Светлана Тихановская. Фото: Frederic Kern via www.imago-imag / www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В прибалтийской республике может начаться политический раскол

Депутат Сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал власти республики за чрезмерные траты на содержание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Политолог Александр Носович уверен, что вскоре прибалтийская республика может полностью отказаться от поддержки беглой оппозиционерки.

Парламентарий подчеркнул, что противник режима Александра Лукашенко уже целый год живет в Литве за счет бюджета, но взамен ничего не делает для страны. Депутат назвал эту ситуацию позорной. По мнению эксперта, подобные заявления могут свидетельствовать о скором закрытии "проекта Тихановская".

Носович отметил, что демарш литовского депутата говорит о политическом расколе в прибалтийской республике. Политолог уверен, что чрезмерные траты на содержание Тихановской станут весомым аргументом оппозиции во время конфликта с властями. Об этом сообщает РИА ФАН.

"Литва – страна маленькая, у нее денег лишних не бывает. Вопрос о том, во сколько обходились все командировки [Тихановской], звучит громче", – отметил Носович.

Напомним, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сочла Светлану Тихановскую причастной к миграционному кризису. Дипломат подчеркнула, что беженцы, стремящиеся в Евросоюз, берут пример с белорусской оппозиционерки, которая уехала в Литву.