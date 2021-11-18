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Политолог предсказал отказ Литвы от поддержки Тихановской
18 ноября 2021, 14:35 • 112 • Политика
В прибалтийской республике может начаться политический раскол
Депутат Сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал власти республики за чрезмерные траты на содержание экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Политолог Александр Носович уверен, что вскоре прибалтийская республика может полностью отказаться от поддержки беглой оппозиционерки.
Парламентарий подчеркнул, что противник режима Александра Лукашенко уже целый год живет в Литве за счет бюджета, но взамен ничего не делает для страны. Депутат назвал эту ситуацию позорной. По мнению эксперта, подобные заявления могут свидетельствовать о скором закрытии "проекта Тихановская".
Носович отметил, что демарш литовского депутата говорит о политическом расколе в прибалтийской республике. Политолог уверен, что чрезмерные траты на содержание Тихановской станут весомым аргументом оппозиции во время конфликта с властями. Об этом сообщает РИА ФАН.
"Литва – страна маленькая, у нее денег лишних не бывает. Вопрос о том, во сколько обходились все командировки [Тихановской], звучит громче", – отметил Носович.
Напомним, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сочла Светлану Тихановскую причастной к миграционному кризису. Дипломат подчеркнула, что беженцы, стремящиеся в Евросоюз, берут пример с белорусской оппозиционерки, которая уехала в Литву.
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