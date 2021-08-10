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Политолог предсказал НАТО раскол после вступления Украины в альянс
10 августа 2021, 07:25 • 127 • Политика
Политолог Вадим Карасёв уверен, что Германия и Франция не хотят видеть Украину в НАТО из-за боязни "военной мощи" Незалежной. По сути эксперт предсказывает альянсу раскол после вступления Украины в ряды организации и "смену всех балансов".
Очередную причину того, почему Берлин и Париж так сильно не хотят вступления Украины в ряды НАТО, озвучил в эфире телеканала "Украина 24" политолог Вадим Карасёв. Он предположил, что Германия и Франция якобы боятся украинской "большой военной мощи".
Рассуждая об интеграции Незалежной в Североатлантический альянс, Карасёв подумал за Берлин и Париж, предположив доминирование над Старым Светом ("коренной Европой") союза, состоящим из Украины, Польши, Литвы и других стран Балтии, а также Болгарии, Словакии, Венгрии и Румынии.
То есть фактически предсказывает НАТО раскол после вступления в альянс Украины, отмечая, что такая расстановка сил "меняет все балансы".
А это, как заверил политолог, уже не в интересах ни Германии, ни Франции, ни других стран западной Европы.
"Немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким", - пояснил политический эксперт свою мысль, напомнив о том, что у Берлина итак проблема с Польшей на фоне ситуации с "Северным потоком - 2".
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