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Политолог предсказал борьбу между Россией и НАТО за Антарктиду

25 июля 2021, 06:25  •  64 • Политика
Политолог Александр Асафов предсказал борьбу между Россией и НАТО за Антарктиду. Он указывает на новые притязания Японии.
Япония внезапно заявила о своих притязаниях на западную часть Антарктиды, на которой расположена станция "Русская". Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал политолог Александр Асафов.
Японцев интересует Земля Мэри Бэрд, ибо якобы советская база якобы является "несанкционированной" постройкой. При этом статус региона регулирует конвенция об Антарктике от 1959 года, согласно которой Антарктида не принадлежит ни одному государству.
Комментируя ситуацию, Асафов не исключил, что в будущем вопрос принадлежности земли будут оспаривать и другие государства. При этом члены НАТО уже прикладывают усилия, чтобы ликвидировать восемь русских баз.
"К ней ряд стран прикладывает регулярные усилия. Последней была Великобритания", - заявил политолог.
Как ранее заявил политолог Евгений Сатановский, в ближайшем будущем силы НАТО могут попытаться нарушить морские границы не в Черном море, но в районе Курильских островов. Для США регион не представляет интереса, однако он является больной мозолью для Японии, которая располагает современным флотом.
"Япония является союзницей США. И у нее более чем достаточно своего флота, современного, в отличие от Украины", - цитирует политолога РИА ФАН.
Поэтому Россия должна реагировать на провокации у своих границ бескомпромиссно и жестко. Также необходимо усилить оборону Курил и Сахалина.

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