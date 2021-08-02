Политолог предложил Украине сменить статус: "Требовать у США"

Украинский политический эксперт Тарас Семенюк в эфире местного ТВ предложил в условиях достройки "Северного потока - 2" "требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО".

В связи со скорой достройкой "Северного потока - 2" известный украинский политолог Тарас Семенюк предложил Украине сменить статус. В эфире телеканала "Украина 24" он высказал свою мысль о том, что "стратегически вопрос "Северного потока - 2" уже решён".

В качестве подтверждения своим словам политический эксперт дал отсылку к недавней договорённости между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Нам стоит требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО", - предложил Семенюк.

Эксперт считает, что этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский мог бы поднять во время своей встречи с американским коллегой Джо Байденом.

У союзников США, не являющихся членами Североатлантического альянса, действительно есть особый статус, который так и называется: основной союзник вне НАТО (англ. Major Non-NATO Ally или MNNA).

Этот статус даёт возможность странам участвовать в совместных оборонных инициативах, исследованиях военного характера, получать ограниченные виды вооружения. Пока официально MNNA имеют 17 стран, среди которых Япония и Израиль. В кандидатах называются ещё четыре. Среди них Молдавия, Косово, Грузия и Украина.