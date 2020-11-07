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Политолог предложил России два пути по защите русского языка в Прибалтике
07 ноября 2020, 23:55 • 34 • Политика
Политолог Андрей Стариков предложил России два пути по защите русского языка в Прибалтике, Польше и на Украине.
У России есть два пути по борьбе с дискриминацией русскоязычного населения на Украине, в Польше и Прибалтике. Об этом "ПолитЭксперту" заявил политолог Андрей Стариков.
Ранее национальное объединение Латвии выдвинуло законопроект, который запрещает вести предвыборную агитацию на русском. Русофобскую политику проводят и на Украине.
Россия грамотно реагирует на инциденты и предлагает резолюции на заседаниях в ОБСЕ, Совете Европы и других международных организациях. Однако эффективных инструментов воздействия сейчас попросту нет, ибо инициативы Москвы постоянно блокируются. А акции протеста в Польше показывают, что европейские власти попросту не имеют рычагов влияния, чтобы вразумить Варшаву.
Поэтому у России есть два пути. Первый заключается в содействии деятельности по сохранению русской этнокультурной идентичности в российском зарубежье. Речь идёт о финансируемых из бюджета программах по изучению русского языка и культуры. Тут крайне важна роль Россотрудничества.
Второй путь заключается в поддержке правозащитной деятельности. Необходимо оказать помощь активным русским, которые занимаются защитой прав местного населения и пытаются сохранить русскую идентичность.
"А в тех же самых странах Балтии и на Украине мы видим преследование этих людей, а также участие государственной машины в их репрессиях, фабрикацию уголовных дел", - поведал Стариков.
Как ранее рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, последние кризисы в соседних странах позволяют говорить о том, что США пытаются создать вокруг России кольцо нестабильности. И Москве в этих условиях надо особенно внимательно следить за Приднестровьем и Молдавией, а также за Центральной Азией.
Эксперт не исключает, что в Казахстане может начаться политическая турбулентность.
"Сейчас с разных сторон в адрес нашей страны раздаются обвинения "в пассивности и в инертной политике", однако это далеко не так. Просто у России есть определённый арсенал действий и инструментов, который был выработан в ходе столетий, и сейчас мы продолжаем пользоваться именно им", - написал Мухин в статье для РИА ФАН.
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