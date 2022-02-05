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Политолог предложил Путину и Зеленскому заключить "временное соглашение"

05 февраля 2022, 03:45  •  63 • Политика
Политолог Константин Калачёв предложил президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому заключить "временное соглашение" по Донбассу.
Владимир Путин согласится на личную встречу с Владимиром Зеленским в Стамбуле. Такое мнение в интервью News.ru озвучил политолог Константин Калачёв.
Ранее в качестве посредника между Москвой и Киевом решил выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Зеленский же ранее отказался от встречи с Путиным на территории России, предложив в качестве места для переговоров Одессу.
Сложность заключается в том, что подобные контакты стороны должны проработать заранее. Если президенты ни о чём не договорятся, то встреча окажется бессмысленной.
Калачёву также понравилась идея пресс-секретаря турецкого лидера Ибрагима Калына. Последний предложил Киеву и Москве заключить временное соглашение по Донбассу - до окончательного урегулирования конфликта.
"Вот если бы темой встречи стало временное соглашение, которое устраивало бы Путина и не лишило бы рейтинга Зеленского на Украине, - тогда встреча возможна", - считает эксперт.
Проблема в том, что Россия не считает Турцию нейтральной стороной, ибо Анкара поставляла Киеву беспилотники. Кроме того, украинская сторона получила от Анкары визовые послабления, которых нет у русских.
Как сообщил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия давно намекает, что Украине необходимо прекратить подготовку к силовой операции в Донбассе. Иначе Москва признает независимость ДНР и ЛНР, причём процесс постепенно набирает обороты.
"Россия всячески намекает, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения. И чтобы Киев начал процесс мирный в Донбассе", - добавил эксперт.
Политолог Андрей Ермолаев отметил, что сейчас Россия возрождается в качестве великой державы, которая не допустит присутствия войск НАТО у своих границ и не будет терпеть в своей зоне "государство-спойлер", проводящее русофобскую политику. От того, как в таких условиях поведёт себя Киев, будет зависеть будущее всей Украины.
Согласно прогнозу Ермолаева, Киев будет постепенно слабеть, всё больше подпадая под влияние крупных игроков в регионе, которые видят эту уязвимость. Все формулы решения проблем будут навязываться украинцам извне, передаёт РИА ФАН.

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