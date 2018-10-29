Политолог поймал Трампа на голословном заявлении о просящей России

Президент США Дональд Трамп убеждает своих сторонников в том, что Россия жаждет получить от его страны экономическую помощь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия в восторге от его политики и ждет экономической помощи от США. Политолог Константин Блохин в беседе с Царьградом объяснил, почему считает такие заявления голословными.

Выступая на митинге в штате Иллинойс среди своих сторонников, президент США Дональд Трамп озадачил присутствующих высказыванием в адрес Москвы. По словам американского лидера, он «проделал хорошую работу» и теперь Россия жаждет получить экономическую помощь от Соединенных Штатов.

«Не забывайте, что Россия хочет от нас помощи в экономике, - заявил Трамп, подчеркнув, что у Америки-то экономика есть. - Мы добились такого благосостояния. Я проделал действительно хорошую работу. Россия хочет нашего участия».

Слова президента вызвали в толпе присутствующих удивление и… одобрение. О каком именно восхищении идет речь и правда ли, что Россия ждет траншей от США, Царьград говорил с экспертом - ведущим научным сотрудником Центра исследований проблем безопасности РАН Константином Блохиным. Собеседник Царьграда считает, что мы имеем дело с, безусловно, резонансным заявлением. Но исключительно в стиле 1990-х. Такое возможно было бы при первом президенте России Борисе Ельцине, говорит Блохин.

«Мы все помним это время, как мы ждали различных американских траншей. Мы вообще на коленях рассуждали, что американцы начнут нас подпитывать и вбухивать в нас миллиарды долларов. Мы все думали, что будем дружить навеки. Но американцы тогда ограничились несколькими траншами. Не сказать, что они были какими-то маленькими. Но и не могу сказать, что они были колоссальными», - напомнил Блохин.

Сегодня ситуация иная. Россия, как подчеркнул Константин Блохин, «не нуждается в каких-то траншах и экономической помощи». Хотя бы потому, что у страны есть собственные большие золотовалютные запасы, продолжает эксперт.

«Мы на высоких позициях по их масштабу. Единственное, что сейчас в интересах России, главная цель в отношениях с Америкой, – это чтобы США не мешали нам сотрудничать с другими странами, с третьими странами. Это страны Европы, Азии и так далее. Сейчас именно в этом-то и заключается суть их внешней политики. Чтобы попытаться нас изолировать от Европы, от Азии и всех других игроков. Сделать нас такой страной-изгоем. То есть вот чего бы мы хотели – чтобы нам они не мешали развивать отношения», - добавил эксперт.

С другой стороны, добились ли США успеха в изоляции России, продолжает диспут Константин Блохин. Вряд ли. Складывается ощущение, что все происходит совсем наоборот.

«Они не мешают, а своими выходками, тем же ДРСМД, теми же санкциями, теми же торговыми войнами, они лишь сближают Россию с Европой, с Китаем, с Ближним Востоком, с той же Турцией. И поэтому здесь это лишь такое голословное заявление. А Россия не нуждается, я думаю, в особой экономической помощи».