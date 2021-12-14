Политолог поймал нобелевского лауреата на "уничтожении России": "Ложь в каждом слове"

Главред "Новой газеты" Муратов выступил в Осло с речью против России. Политолог Карнаухов проанализировал выступление журналиста. "Ложь в каждом слове, детально, щепетильно выверенная и синхронизированная с атаками на нашу страну", - отметил он.

В пятницу, 10 декабря, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил в Осло Нобелевскую премию мира и выступил там с речью против России. Его выступление оценил политолог Сергей Карнаухов.

По его мнению, Муратов стал первым русским гражданином, кто на столь высоком уровне уничтожал Россию, создавая риторическую основу для продолжения давления на народ страны. Теперь, по мнению политолога, у "борцов с режимом" вроде беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского, бывшего шахматиста и неудавшегося политика Гария Каспарова и интернет-оппозиционера Леонида Волкова появился достойный пример для подражания.

Я слушал и сравнивал. Звучала ли подобная ложь в этом зале? Ложь в каждом слове, детально, щепетильно выверенная и синхронизированная с атаками на нашу страну? Почитайте, вы удивитесь,

- прокомментировал Карнаухов речь Муратова в своём Telegram-канале.

Политолог указал, что главред "Новой газеты" объединил в своей речи все любимые точки атаки Запада на Россию. Это и катастрофа MH17, и Алесей Навальный, и тема "пыток", и даже кризис с мигрантами на границе с Белоруссией.

Я не знаю, как это происходит. Муратову дали "тезисную основу" выступления или же он сам угодливо "попал" в самую востребованную тематику давления на нашу страну, но у него получилось,

- отмечает эксперт.

По его мнению, Муратов не поднял лишь две оставшиеся темы - "Северного потока - 2", который "разрушит европейскую экологию", и прав "закрепощённых империей народов" на собственную судьбу. По мнению политолога, первая тема была не затронута, так как, видимо, время "зелёных войн" ещё не пришло, а вторая - потому что её уже недавно раскрыл Александр Сокуров.