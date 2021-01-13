Политолог пояснил, откуда «повылазили» украинские «патриоты»

Украинский политолог Алексей Блюминов, после победы «Революции достоинства» вынужденный эмигрировать из страны, рассказал, что из себя представляет небезызвестное понятие «украинский патриот».Пояснение этого своеобразного феномена политолог опубликовал в социальной сети.Поводом для внесения ясности Блюминов счел встреченное на просторах Сети негодование некоторых блогеров, которые удивлены этим явлением.«Тут вот наткнулся в комментариях у Долинского (Эдуард Долинский – глава Украинского еврейского комитета – ред.) на чье-то негодование по поводу очередного зигующего украинского патриота: мол, откуда эти орки повылазили?В том то и дело, что ниоткуда. Это праздник, который всегда был с нами. Как вот возбудители вирусных инфекций в любом человеке дремлют до поры. Просто раньше не было условий для их проявления.Так и тут. Хотите знать, что такое украинский патриот? Это самый обыкновенный украинец, надолго оставшийся без присмотра и благотворного влияния со стороны более развитой и гуманистичной цивилизации, наедине со своими племенными божками и тотемами. А племенные боги эти весьма кровожадны и отнюдь не гуманистичны. Не верите - почитайте Тараса нашего Григорьевича. Много интересного обнаружите. Потому что гениальный дядька был, в корень смотрел», - написал Алексей Блюминов.Напомним, ранее сообщалось об оценке Блюминова заявлений министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно неприемлемости российской вакцины от коронавируса, которые политолог счел высказываниями «идиота, докатившегося до арийской физики».