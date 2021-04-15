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Политолог потребовал признать Украину террористическим государством
15 апреля 2021, 03:40 • 80 • Политика
Политолог Александр Роджерс потребовал признать Украину террористическим государством, напомнив про активность диверсантов в районе Крыма.
Украину необходимо признать террористическим государством. Об этом РИА ФАН заявил политолог Александр Роджерс.
Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, украинские диверсанты пытаются организовать теракты в Крыму, а также постоянно устраивают провокации на границе с Россией.
Как отметил Роджерс, Киев не боится использовать террористические методы борьбы с 2014 года, когда произошёл госпереворот. За последние несколько лет на территории Крымского полуострова постоянно ловят украинских диверсантов.
"Основная цель у них при этом - выслуживаться перед американцами, которые на самом деле курируют через СБУ всю эту подрывную работу", - считает он.
Именно поэтому политолог призывает признать Украину террористическим государством. Это позволит Москве расширить возможности для воздействия на недружественного соседа.
В разгар туристического сезона власти Украины могут попытаться перебросить в Крым диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Таким прогнозом с Ura.ru поделился независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.
Активность ДРГ он увязывает с эскалацией конфликта в Донбассе. Однако попытки организовать диверсии на полуострове обречены на провал, ибо армия России серьёзно укрепилась в регионе.
"Наши люди дикие - им что война, что эпидемия, что какой-то мор, - в общем-то наплевать, они готовы отдыхать", - считает он.
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