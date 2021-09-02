Политолог посоветовала Зеленскому забыть о тотальной евроинтеграции: "Никаких шансов"

Политолог Ольга Орлова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о тотальной евроинтеграции. "Никаких шансов", - уверена она.

Руководители НАТО и Евросоюза не считают Украину сильным союзником. Об этом в интервью ИА "Экономика сегодня" заявила политолог Ольга Орлова.

Ранее глава представительства НАТО в Киеве Александр Винников заявил, что конфликт в Донбассе якобы не является препятствием для вступления Киева в альянс. Однако Орлова считает, что переговоры не принесут Киеву никаких результатов, поэтому ему стоит забыть о тотальной евроинтеграции.

НАТО остаётся показателем стабильности и безопасности для Запада. А страна без сильной регулярной армии, с разграбленной экономикой и неустойчивым политическим режимом попросту не нужна. У Евросоюза и так хватает внутренних проблем.

Не исключено, что команда президента Украины Владимира Зеленского это прекрасно понимает, но перед нею стоит задача выполнять западные директивы, а не вести страну по пути развития. И это все понимают.

"У Украины нет никаких шансов на вступление в ЕС и НАТО", - подчеркнула эксперт.

Как заявил ранее публицист Павел Зарифуллин, руководство НАТО давно решило, что Украину не стоит присоединять к военному альянсу. А сотрудничество с организацией ничего не гарантирует Киеву.

Особенно это стала очевидно после поражения США и их союзников в Афганистане.

"НАТО может обеспечить Зеленскому только личный выезд с награбленными миллионами, как это произошло с вывозом президента Афганистана Ашрафа Гани. НАТО может гарантировать только это", - иронично заявил публицист в интервью РИА ФАН.