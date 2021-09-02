|
Политолог посоветовала Зеленскому забыть о тотальной евроинтеграции: "Никаких шансов"
02 сентября 2021, 06:30 • 111 • Политика
Политолог Ольга Орлова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть о тотальной евроинтеграции. "Никаких шансов", - уверена она.
Руководители НАТО и Евросоюза не считают Украину сильным союзником. Об этом в интервью ИА "Экономика сегодня" заявила политолог Ольга Орлова.
Ранее глава представительства НАТО в Киеве Александр Винников заявил, что конфликт в Донбассе якобы не является препятствием для вступления Киева в альянс. Однако Орлова считает, что переговоры не принесут Киеву никаких результатов, поэтому ему стоит забыть о тотальной евроинтеграции.
НАТО остаётся показателем стабильности и безопасности для Запада. А страна без сильной регулярной армии, с разграбленной экономикой и неустойчивым политическим режимом попросту не нужна. У Евросоюза и так хватает внутренних проблем.
Не исключено, что команда президента Украины Владимира Зеленского это прекрасно понимает, но перед нею стоит задача выполнять западные директивы, а не вести страну по пути развития. И это все понимают.
"У Украины нет никаких шансов на вступление в ЕС и НАТО", - подчеркнула эксперт.
Как заявил ранее публицист Павел Зарифуллин, руководство НАТО давно решило, что Украину не стоит присоединять к военному альянсу. А сотрудничество с организацией ничего не гарантирует Киеву.
Особенно это стала очевидно после поражения США и их союзников в Афганистане.
"НАТО может обеспечить Зеленскому только личный выезд с награбленными миллионами, как это произошло с вывозом президента Афганистана Ашрафа Гани. НАТО может гарантировать только это", - иронично заявил публицист в интервью РИА ФАН.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2021, 14:20
|
28 августа 2021, 05:30
|
27 августа 2021, 23:05
|
31 августа 2021, 03:10
|
31 августа 2021, 01:20
|
26 августа 2021, 11:20
|
01 сентября 2021, 00:15