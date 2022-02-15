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Политолог посчитал неожиданным для Киева слишком большое внимание Запада

15 февраля 2022, 14:35  •  84 • Политика
Гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов во вторник, 15 февраля, прокомментировал «Известиям» мнение корреспондента американского журнала Time Саймона Шустера, что истерия вокруг ситуации на украинской границе, связанной с возможным российским «вторжением», является расплатой для Украины за желание получить помощь от Запада.
Шустер выразил уверенность, что Киев решил воспользоваться ситуацией, «подыграв» Западу после появившейся информации о «российской агрессии», а теперь сожалеет об этом, так как внимания стало слишком много.
Кортунов отметил, что действительно по событиям прошлого года складывалось устойчивое впечатление, что администрация американского президента Джо Байдена переключает свое внимание на Китай, а Украина и европейская политика отходят на второй план.
Такая ситуация, по его мнению, вызвала обеспокоенность в Киеве и желание вернуть фокус внимания Вашингтона обратно, гарантировав дополнительную политическую поддержку и дополнительные экономические бонусы от Запада.
Однако, по всей видимости, украинские власти действительно не предполагали, что это внимание приобретет такую форму и, в частности, в Вашингтоне начнет нагнетаться военная истерия и будут звучать заявления о неизбежности войны. При этом никаких обязательств по обеспечении безопасности Украины США брать на себя не собираются.
«И мы видим печальные экономические последствия для Украины. Из страны бегут инвесторы, сворачивается бизнес, вводят ограничения на полеты коммерческих авиалиний и так далее. То есть да, в каком-то смысле можно сказать что украинское руководство своего добилось — Украина снова оказалась в центре внимания, в том числе и руководства США. Но это создало больше проблем, чем решило, и сейчас мы наблюдаем, как господин Зеленский (Владимир, президент Украины. — Ред.) призывает ситуацию не драматизировать, не переоценивать угрозу войны, в общем, призывает американское руководство к большей сдержанности», — указал политолог.
Кортунов также отметил, что постоянно поддерживать состояние военного психоза Запад не сможет, и если ничего не произойдет в ближайшие дни или недели, то напряженность будет спадать. При этом, по его мнению, в Вашингтоне не признают, что поторопились, и вынуждены пересмотреть свою позицию. Штаты, вероятно, попытаются записать ситуацию себе в актив, заявив, что именно они со своими союзниками, в том числе благодаря дипломатии Байдена, помогли избежать военного конфликта.
Политолог призвал относиться к такому развитию событий спокойно. Российской стороне, по мнению эксперта, следует продолжать делать усилия, чтобы деэскалация стала ведущим трендом.
Накануне стало известно, что вооруженные силы Швеции приняли решение отозвать четверых своих офицеров, участвовавших в канадской миссии Unifier на Украине, в связи с напряженности ситуации на украинской границе.
При этом Зеленский в этот же день на заседании фракции «Слуга народа» заявил, что Киев «поскандалил» с партнерами из-за нагнетания темы якобы готовящейся войны с Россией. По его словам, тему войны нагнетают три дружественные Украине страны.
Также в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что за последние дни Украину покинули 23 депутата Верховной рады. Президент Украины призвал покинувших страну депутатов вернуться в течение 24 часов.
Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.
Так, 28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.
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