Политолог: Политэкономическое давление на Россию будет усиливаться

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Российских граждан уже не обмануть белыми ленточками и другими цветными штуками, считает Вероника Крашенинникова.

Российский политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Вероника Крашенинникова прокомментировала попытки вмешательства в выборы в России.

По ее словам, с 2014 года общее политическое и экономическое давление на Россию постоянно усиливалось. Однако вмешательство в избирательный процесс на этих выборах было минимальным, "несравнимо меньше, чем в 2012 году", считает она.

"Россиян теперь сложно обмануть и белыми ленточками, и другими цветными штучками", - заявила Крашенинникова. Поэтому, считает эксперт, в дальнейшем против России будут использованы более серьезные методы.