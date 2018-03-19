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Политолог: Политэкономическое давление на Россию будет усиливаться
19 марта 2018, 15:24 • 86 • Политика
Российских граждан уже не обмануть белыми ленточками и другими цветными штуками, считает Вероника Крашенинникова.
Российский политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Вероника Крашенинникова прокомментировала попытки вмешательства в выборы в России.
По ее словам, с 2014 года общее политическое и экономическое давление на Россию постоянно усиливалось. Однако вмешательство в избирательный процесс на этих выборах было минимальным, "несравнимо меньше, чем в 2012 году", считает она.
"Россиян теперь сложно обмануть и белыми ленточками, и другими цветными штучками", - заявила Крашенинникова. Поэтому, считает эксперт, в дальнейшем против России будут использованы более серьезные методы.
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